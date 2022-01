El calvario del Real Madrid con los penaltis en Liga: solo dos en 2021 y los puntos 'robados'

"El árbitro no ha sido determinante", así se mostraba Carlo Ancelotti tras la derrota de este domingo contra el Getafe. Resignado porque no le gusto lo que vio de su equipo en el primer partido del año. Pero eso no quita que en este arranque de 2022 haya algo que no haya cambiado para el Real Madrid: los penaltis en La Liga. Cuesta que le piten uno a favor a los blancos y con el agarrón a Marcelo se volvió a ver.

La toma de televisión del penalti de Damián Suárez sobre Marcelo y es innegable que, de haberse pitado, habría cambiado el partido. Melero López no lo pitó y también sacó de sus casillas al Real Madrid con su doble vara con los amarillas: "Me enfadé un poco en la primera parte porque llegamos al descanso con dos amarillas -una para él, la otra para Rodrygo-", decía el entrenador italiano.

El tema que preocupa es el de los penaltis, que es algo en lo que desde el Real Madrid no dan crédito desde hace bastante tiempo. Se despidió un 2021 en el que solo le pitaron a favor dos penas máximas en La Liga y el 2022 empieza con una nueva polémica. El caso es que cada pinchazo blanco suele venir acompañado de una imagen así y la moneda cae siempre del lado contrario.

Contra el Getafe se pudo rascar algún punto si se hubiera pitado ese penalti, que luego hay que meterlo. Y lo mismo pudo ocurrir en la mayoría de los otros partidos así. Sin ir más lejos el Real Madrid empató en el penúltimo partido de 2021 contra el Cádiz (0-0), pero los blancos reclamaron dos penas máximas que no fueron señaladas por Jaime Latre: una de Fali sobre Benzema y otra de Álex Fernández sobre Hazard.

Penaltis no pitados contra el Cádiz

Para el anterior pinchazo hay que retroceder hasta la última semana de octubre, cuando el Real Madrid también empató a cero en casa contra Osasuna. El peligroso pisotón de Lucas Torró a Vinicius Jr. no recibió castigo como tampoco lo tuvo el duro bloqueo de Raúl Albiol a Nacho Fernández en el Real Madrid - Villarreal (0-0). Todo empezó este curso en el partido contra el Levante (3-3), en la jornada 2, con un claro penalti a Luka Jovic que también quedó en nada.

Los penaltis no pitados castigan al Real Madrid, el líder de la competición. El único partido empatado o perdido en el que no se vio perjudicado por alguna decisión así fue el del Espanyol (2-1). Pero eso significa que los blancos ha sufrido el 'robo' de hasta nueve puntos si se hubieran pitado los penaltis en los días en los que más se necesitaban.

Colista en penaltis a favor

Es la tónica en La Liga del Real Madrid, el equipo que quedó a la cola en 2021 en penaltis pitados a favor en 2021. Solo dos: contra el Cádiz (0-3) en abril y ante el Celta (5-2) en septiembre. Uno por temporada. En ambas ocasiones, Benzema anotó y el equipo blanco ganó con un resultado abultado que no hubiera restado puntos de no lanzarse aquellos penaltis.

Solo el Elche ha tirado los mismos penaltis que el Real Madrid durante el año pasado en Liga. Los únicos con solo dos penas máximas a favor en todo un año. Mientras tanto, los otros dos 'grandes' de la competición, Atlético de Madrid y FC Barcelona, duplican (4) y casi cuatriplican (7), respectivamente, los números del actual líder. Sensación de resignación ante un hecho que es una realidad: al Madrid no le pitan penaltis en Liga.

