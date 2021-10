Benzema: "¿La MLS? Me gusta Estados Unidos, pero ahora estoy en el Madrid"

Karim Benzema atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El delantero del Real Madrid es uno de los grandes favoritos a hacerse con el Balón de Oro el próximo 29 de noviembre, pero antes llega El Clásico y sobre ello ha hablado en una reciente entrevista con ESPN. Además, el internacional francés también se ha referido a sus inicios en la casa blanca, su relación con Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé y a un posible futuro en la MLS.

Estado físico

"Físicamente, me siento bien. Cuanto más tiempo pasa, mejor me siento. Se trata mucho de la experiencia y, a partir de los 30 años, el trabajo invisible. Todo lo que haces después de los entrenamientos, cuando llegas a casa. La seriedad, la profesionalidad. Es solo aprender. Aprender a que te guste todo el trabajo, no solo el campo y el fútbol. Es amar el trabajo en el gimnasio, descansar bien, comer bien. Trabajar en el día libre. Aprendes a que te guste. No te obligas a hacerlo, te gusta hacerlo. Voy al gimnasio porque me gusta. Hay momentos en los que estoy cansado y realmente no quiero ir, pero como me gusta el trabajo y sé que me hará mejor, lo hago".

El Clásico sin Messi

"Para mí, sigue siendo lo mismo. Este es el mejor partido de fútbol del mundo, independientemente de los jugadores que estén aquí, los que se fueron. Es la historia. Es el fútbol. Antes de Ronaldo y Messi estaba Zinedine, estaba Ronaldinho, estaba Ronaldo, estaba Samuel Eto'o. Los nombres cambian, pero Real Madrid vs. Barcelona sigue siendo Real Madrid vs. Barcelona, independientemente de los jugadores. La presión es diferente. Llevo un tiempo jugando Clásicos. ¡Este será mi 37! Me acerco al partido sabiendo que es Barcelona, con todo lo que rodea al partido, pero estoy concentrado. Quiero ganarlo".

Lionel Messi y Karim Benzema, en El Clásico EFE

Balón de Oro

"Ha sido un sueño desde que era muy joven. También es una motivación. Solo estar en la lista de 30 nominados ya es satisfactorio. Siempre ha sido un objetivo, siempre en el fondo de mi mente. Cuando Cristiano Ronaldo lo ganó en el pasado y lo consiguió en el campo del Santiago Bernabéu, estaba feliz por él, por supuesto. Feliz de estar en su equipo y entonces tienes que pensar: 'ah sí, yo también quiero ganar'. Puedo decir que nunca he estado tan cerca de ganarlo gracias a mis actuaciones, lo que he estado haciendo en los últimos tres o cuatro años aquí".

Deporte que ama

"Son estadísticas, y hoy en día hablamos mucho de estadísticas. ¿Pero yo? Lo que amo y lo que disfruto es que hoy, miramos mis estadísticas, pero también lo que estoy haciendo en la cancha. En pases, en movimiento, en las acciones, en los controles, en las carreras, eso es lo que más me gusta. En los últimos tres o cuatro años hay esta consistencia, sobre todo en los partidos grandes, cuando mi equipo me necesita, yo siempre estoy ahí, ayudándoles. Eso es lo que más me llena. Juego libremente, juego el fútbol que amo".

Reconocimiento

"Sabía lo que estaba trayendo a ese equipo. Hoy, podemos decir que estoy trayendo más en términos de estadísticas, pero mi juego no ha cambiado. Por supuesto, agradezco el reconocimiento de hoy. Cuando todos en el mundo del fútbol reconocen lo que estoy haciendo en este momento y lo he estado haciendo durante uno, dos, tres o cuatro años, la consistencia me enorgullece".

Karim Benzema durante un momento del partido frente a Shakhtar Donetsk REUTERS

Jugar con Cristiano

"Cuando juegas con un tipo que marca 50 o 60 goles por temporada, claro que estás al servicio del equipo, pero también estás al servicio del jugador. Tuve que adaptarme. Tuve una muy buena conexión con él. Una vez que se fue, me tocó dar un paso adelante y demostrar que yo también podía hacer la diferencia". liga desde el inicio de la temporada 2018-19.

Ronaldo Nazario

"¡Ronaldo es el único delantero por el que aceptaría estar en el banquillo! Es gracias a él que comencé a hacer step-overs, los mismos movimientos que él aunque los hiciera mil veces más rápido. Me hizo amar el fútbol. También era Zizou, pero en mi puesto, Ronaldo es el que revolucionó el papel de delantero. Para mí, es el delantero completo, un modelo a seguir, y si quieres aprender algo de delantero, tengo que mirar a Ronaldo, aunque no creo que sea solo yo, son todos".

Inicios en el Real Madrid

"Cuando vine aquí en Madrid, estaba un poco solo. Fue duro. Es muy duro. Depende de mi fuerza mental. Para mí, mientras no sea un titular indiscutible, no estoy rindiendo. O la gente no aprecia mi juego, no me rendiré, no me dejaré ir. Todos somos más o menos iguales -en Madrid-, en cuanto al fútbol. Todos podemos hacer un pase o marcar, pero el elemento mental es terminar un partido, disfrutarlo un poco y luego ya pensar en el próximo partido, cómo prepararme, cómo jugar. Ese es mi enfoque".

Mentalidad

"En cuanto termino un partido, ya sea bueno o malo, ya pienso en mi recuperación y en lo que haré en el próximo partido. De inmediato. Jugamos una noche a las 9 de la noche y a la mañana siguiente, se olvida. El Real Madrid es un gran club. Es exigente, la presión es máxima. No puedo dormirme en los laureles y decir 'oh, está bien, la temporada pasada anoté 30 goles, así que esta temporada, me lo tomaré con calma'. No funciona así, y eso es lo que me motiva cada vez".

Karim Benzema celebra su gol al Shakhtar Donetsk REUTERS

Año a año

"Tomo año tras año. Mientras tenga este deseo, esta alegría, y me guste el fútbol, sigo. No miro la edad ni lo que está pasando. Todo se reduce a cómo me siento físicamente. Nunca lo forzaré. Tengo 33 años, cumpliré 34 en diciembre. Sigo jugando, me siento cada vez mejor, así que tengo que seguir. Y aprovecharlo al máximo".

Jugar en la MLS

"Me gusta Estados Unidos. El fútbol es cada vez mejor allí. ¿Pero te estoy diciendo que firmaré allí? Ahora mismo estoy en Madrid".

Kylian Mbappé

"Entre nosotros hay algo instintivo. Necesitamos muy poco tiempo. Yo sé la carrera que va a hacer y él sabe lo que quiero".

[Más información: Mbappé ya sabe que con Vinicius y Rodrygo el futuro en el Real Madrid lo tiene asegurado]

Sigue los temas que te interesan