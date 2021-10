Benzema quedará liberado por lo que pide el fiscal del 'caso Valbuena'

El juicio por el 'caso Valbuena' tiene en vilo a Francia y también a España por la presencia de Karim Benzema entre los cinco imputados. Pero el delantero del Real Madrid está muy cerca de quedar liberado, tal y como se ha conocido en la segunda jornada. Y esto porque lo que pide el fiscal para el internacional galo: 10 meses de 'prisión sursis' y una multa de 75.000 euros. Este tipo de pena en el país vecino se hace efectiva si el acusado fuera de nuevo condenado.

En un inicio, Benzema se enfrentaba a una pena de hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa si era declarado culpable del delito que se le imputaba. Sin embargo, en el ministerio fiscal no cree que los hechos en los que está incluido el delantero sean constitutivos del delito. Y así lo expuso en la segunda jornada del juicio.

La fiscal adjunta, Ségolène Màres, quiso dejar claro en su exposición que este no es el caso de Karim Benzema, sino que es el caso de Mustapha Zouaoui, considerado como el autor intelectual del intento de extorsión a Mathieu Valbuena. "Los hechos de chantaje están perfectamente establecidos. No es el caso de Benzema, es el caso de Zouaoui, él es el cordón umbilical de este caso".

"Zouaoui pidió presionar. Es su forma de trabajar y cuando nos dice que Younes Houass actuó solo, no cuadra. Está claro que tiene un papel de director y sigue llamando al Sr. Houass y presionándole", apuntó Màres. Después, fue el fiscal del caso el que continuó con el "alegato" a Benzema.

Según France Info, el fiscal también expuso que Benzema tuvo "una intervención paternal y benévola". "Benzema es consciente. Lo apoya", agregó. "Formaba parte de una estrategia y era consciente de ello. Se une al proyecto y habla diciendo 'nosotros'. El señor Benzema participa en una estrategia elaborada, está informado y la ausencia de agresiones forma parte de la estrategia. Aquí nos gusta más la presión, las amenazas, intentamos ser amables. Aprovechamos su papel de buen compañero en el equipo francés", continuó.

"Habla de él (de Valbuena) como si fuera un maricón, subraya que está pálido y que tiene pánico cuando va a buscarlo, le hace creer que ha visto el vídeo y da así credibilidad a los chantajistas. Benzema se ofrece de intermediario. Eso no es una ayuda. Eso no es benévolo, no. No importa que el señor Benzema no necesite el dinero. En cualquier caso, el motivo no es constitutivo del delito", afirmó el fiscal, tal y como revela RMC Sport.

Según informan desde Francia, la sentencia al 'caso Valbuena' podría llegar ya este viernes. Maître Antoine Vey, abogado de Karim Benzema, ha defendido a su cliente así: "Este asunto, desde el primer día, ha tenido una enorme repercusión en uno y otro lado. La información judicial se produjo por filtraciones en la prensa. Ambos supieron de la participación de Benzema más por prensa que del propio Valbuena. Tiene repercusión".

"Más allá de eso, es un caso en el que Benzema siempre ha recordado su total inocencia. No se involucra directamente en los intercambios que conciernen a otros imputados. Su voz es fácil de llevar: intervino en una sola conversación con el señor Valbuena para ofrecerle, si así lo deseaba, de manera libre y sin contraprestación, tratar de evitar que saliera este sextape. Su presencia en la categoría de imputados es un poco inexplicable", aseguró el abogado en su defensa al delantero del Real Madrid.

