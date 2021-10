Deschamps y el futuro de Benzema en la selección: "No quiero anticipar una decisión judicial"

La selección francesa ha comenzado este lunes una nueva concentración de cara a la preparación de su próximo reto, la Final Four de la UEFA Nations League. Los galos se medirán a Bélgica en las semifinales y esperarán, si consiguen ganar, rival en el partido decisivo por el título en el que se enfrentarían al vencedor del Italia - España.

El técnico galo sigue recogiendo la resaca del fracaso que supuso para su equipo la pasada Eurocopa, donde eran los grandes favoritos para llevarse el título después de haber ganado la Copa del Mundo de Rusia 2018. Sin embargo, tras tenerlo todo a favor, cayeron ante Suiza en un partido espectacular.

Ahora afrontan este nuevo objetivo de ganar la UEFA Nations League, pero Francia tiene más frentes abiertos de los deportivos. Uno de ellos es la situación de su mejor jugador en el equipo, Karim Benzema. El delantero del Real Madrid tendrá próximamente el juicio por el 'caso Valbuena' y lo que pueda suceder en él puede marcar su futuro en el combinado nacional.

Didier Deschamps fue preguntado por esta cuestión y, aunque no quiso mojarse, dejó muchas dudas sobre la continuidad del delantero en el equipo francés. Un nuevo veto para Benzema podría ser devastador para su relación: "Yo hago decisiones deportivas. No conozco los entresijos de este asunto. No quiero anticipar una decisión judicial".

Además, el técnico dio la cara por sus jugadores, los cuales han recibido críticas por su falta de experiencia en grandes competiciones con la selección: "No hay riesgos. Si están con nosotros, es que tengo confianza en ellos. Pero los nueve menos experimentados de la convocatoria no jugarán juntos contra Bélgica".

Análisis del equipo

Deschamps continuó hablando sobre tres jugadores que tienen vinculación con el Atlético de Madrid. En primer lugar, comparó la situación de los hermanos Hernández, Theo y Lucas, juntos. por primera vez en la selección: "Es una situación muy rara, sobre todo en cuanto a nivel internacional. Son dos hermanos que yo considero antes de todo jugadores. Lucas tiene la capacidad de jugar tanto de central como de lateral, Theo solo puede jugar en banda".

"Pueden jugar juntos. Pero esto no quiere decir que la presencia de uno empujará a otro a jugar en otro sitio. Lucas es bueno también como lateral. Pero ha crecido como central en una posición en la que juega en el Bayern. No son el mismo perfil de lateral ambos. Yo no comparo a los hermanos, comparo a dos jugadores".

Para finalizar, se mostró contento con el nivel que Griezmann está recuperando en el Atlético de Madrid a pesar de que sigue estando lejos de su capacidad: "Tuvo una actuación positiva ante el Milan en Champions marcando uno de los dos goles de su equipo. No fue titular, pero marcó. Es bueno para su confianza. Luego tampoco fue titular el fin de semana contra el Barcelona. Volvió al Atlético, pero ya no son los mismos jugadores. Conociendo su compromiso y sus cualidades, no tengo ningún problema. Creo que está contento de volver a ser convocado".

