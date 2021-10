Courtois: "No tengo piques con los jugadores del Barça, pero al final un Clásico es ir a muerte"

Thibaut Courtois ya está preparado para disputar el primer Clásico de la temporada. Sobre ello ha hablado en Noticias #Vamos cuando quedan apenas tres días para que Real Madrid y Barcelona se enfrenten en el Camp Nou. Ambos vienen de ganar en la Champions League, aunque fue el conjunto blanco el que lo hizo dejando mejores sensaciones.

El portero belga ha señalado que "era importante ganar ese partido contra el Shakhtar después de la derrota contra el Sheriff". "Llegamos con buenas sensaciones desde el inicio de temporada. Tuvimos el empate contra el Villarreal en un partido que jugamos bien, pero que cualquiera de los dos equipos pudo llevarse ese partido y luego llegó el partido del Sheriff que tuvimos que ganar", continuó Courtois.

El '1' del Real Madrid sabe que el "fútbol a veces es así", que "no llega el gol" y llega el rival y te hace "dos golazos". "Contra el Espanyol quizás fue nuestro menor partido de la temporada, pero yo creo que a la vuelta del parón de selecciones entrenamos muy bien, ganamos y llegamos con un buen feeling al partido del domingo", aseguró después.

Thibaut Courtois, durante un entrenamiento con el Real Madrid Real Madrid

Courtois ha puesto de relieve que "siempre en el fútbol puede haber equipos que están peor en la clasificación, pero cuando juegas contra un grande da igual que estés último o primero". "Un partido tan importante como un Clásico los dos equipos vamos a estar muy bien. Hay que estar muy concentrados, con intensidad desde el primer minuto y saber lo que nos estamos jugando", agregó el guardameta.

Un partido especial

El internacional belga ha explicado a continuación por qué El Clásico es un partido tan especial: "Los Clásicos son de los partidos más vistos del mundo. Se siente cuando vas a jugarlo, incluso antes de estar aquí. Son partidos que todos los jugadores ven. Y estamos contentos de que vuelva a haber afición en las gradas. Eso da un plus a un Clásico. Va a ser un partido muy intenso, con rivalidad, piques en el campo...".

Lo que sí ha confirmado Thibaut Courtois es que no tiene ningún pique guardado con un futbolista del Barça: "No, yo no. Al final es ir ahí a muerte, a defender lo tuyo. A veces cuando surge algún calentón en el partido, puede haber un pique, pero siempre con el máximo respeto, porque somos profesionales. Pero eso mola en estos partidos, que haya un poco de fuego".

Clásico sin Messi

Este es el primer Clásico sin Messi en el Barcelona y sobre ello también ha hablado el portero madridista: "No, porque nos gusta enfrentarle. Siempre mola cuando te puedes enfrentar a los mejores. Yo me acuerdo de un partido el primer año que llegué que no jugó él y perdimos 5-1. No quiero recordar eso, pero es así. El Barça tiene calidad, nuevas jóvenes estrellas: Ansu Fati, Pedri... Va a ser un gran partido porque tienen mucha calidad".

[Más información - El Clásico de los niños: el cambio de Real Madrid y Barça llega al mejor partido del mundo]

Sigue los temas que te interesan