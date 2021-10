La foto de Gareth Bale que Ancelotti quería ver

Es una de las bajas de larga duración que tenía el Real Madrid y que está más cerca de volver a los ruedos. Gareth Bale se ha dejado ver este miércoles correteando por los campos de Valdebebas. Calzando zapatillas deportivas aún, el jugador británico está ultimando su recuperación y cortando los plazos de su regreso. El plan está fijado para finales de octubre y esta foto es un atisbo de lo que puede ser un nuevo comienzo para el jugador galés.

A Bale se le diagnosticaron al menos dos meses fuera de los terrenos de juego. El '18' blanco se lesionó en la previa del partido ante el Celta y debido a su expreso deseo la entidad blanca no informó ni de la dolencia del jugador ni del tiempo de baja estimado, aunque se sabía que sería para largo. No se esperaba su reaparición hasta mediados del mes de noviembre, pero los plazos podrían acortarse en estas semanas. El trabajo es crucial para que esto suceda.

Esta lesión supuso un importante contratiempo para el futbolista galés ya que su inicio de temporada había sido bastante bueno. Su calidad en ataque y su trabajo defensivo habían conseguido convencer a Carlo Ancelotti de que merecía una oportunidad en el once. 'El Expreso de Cardiff' estaba decidido a aprovechar la oportunidad, pero este problema físico le frenó en seco. Se le espera a su vuelta, ya no es aquel descarte de Zinedine Zidane.

Gareth Bale, en el Open de España de golf EFE

La lesión le empujó irremediablemente a revivir los fantasmas del pasado, cuando las lesiones le apartaron de su mejor nivel y le hicieron desconectarse por completo del pulso del equipo hasta dejar de contar de maner definitiva. Habrá que esperar para volver a ver a Bale con la esperanza de que no pierda la moral y la confianza durante este largo parón. Gareth quiere ser el de antes y el apoyo de Ancelotti está siendo clave.

Su futuro

El jugador tenía como objetivo llegar al Mundial 2022 en Catar, pero la clasificación se está torciendo más de la cuenta. La realidad es que incluso podría anunciar una retirada si no termina cumpliendo este objetivo. Lo que no cambiará es que el galés no va a renovar con el Real Madrid. Además, en el panorama mundial ha aparecido un nuevo actor del que podría aprovecharse el galés: el Newcastle United. Desde el momento en el que se empezó a ver cerca la compra por el fondo saudí, su nombre siempre estuvo entre los grandes señalados.

