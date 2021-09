Ancelotti y su fábrica de segundas oportunidades: Asensio y los otros casos

Ver a Marco Asensio marcando un hat-trick era, seguramente, algo que no muchos madridistas esperaban de esta temporada. Encima, no se ha tenido que esperar mucho y más impredecible no pudo ser: de jugar 68 minutos entre las cinco primeras jornadas a tener su primera titularidad y marcar tres goles al Mallorca. El Real Madrid goleó (6-1), pero de ese partido se pudo sacar mucho más.

Carlo Ancelotti está llevando a cabo un gran trabajo. Lo hace silenciosamente. Sin vanagloriarse. Está teniendo un papel muy importante en el salto que van dando algunos jóvenes, siendo Vinicius Jr. el caso más evidente. Pero su aportación está yendo mucho más allá de eso y es que también está consiguiendo reenchufar a jugadores que parecían 'desahuciados', ya fuera por su experiencia pasada en el equipo o el rechazo del público.

El de Asensio es el ejemplo más claro ahora mismo. Horacio Gaggioli, representante del futbolista bermellón, reveló este jueves la reciente conversación que tuvieron Ancelotti y Marco: "Hace cuatro días mismo le dijo Carletto que se quedara". Durante la semana habían saltado a escena el supuesto malestar de Asensio por su rol en el equipo y se empezaba a hablar de una salida en enero.

Ancelotti reaccionó. En verano ya le había dicho a Asensio que le quería en su equipo y que confiaba en él en una posición centrada, abandonando los extremos. No le encontró sitio durante las primeras jornadas, pero a la primera de cambios que rotó le dio entrada en el equipo. Titularidad ante el Mallorca y respuesta inmediata del jugador con un hat-trick que ha ocupado todas las portadas. Ahora necesita continuidad.

Pero el de Asensio no es ni el único ni el primer caso que se ha visto ya con Ancelotti de recuperar a un jugador 'perdido'. Todo empezó con Gareth Bale. El Madrid le quería fuera este verano, pero la postura del galés era quedarse y agotar su contrato que termina en 2022. El club no se opuso y Carletto, que recordaría la versión de Bale que disfrutó él en el pasado, se decidió a encontrarle un hueco.

Ancelotti consiguió en muy poco tiempo lo que parecía imposible: volver a motivar a Bale. El Expreso de Cardiff estaba decidido a aprovechar la oportunidad (tres titularidades seguidas), pero una lesión le frenó en seco. Se le espera a su vuelta, ya no es aquel descarte de Zinedine Zidane.

De una estrella a otra y Eden Hazard debía serlo del actual Madrid. Al menos, esa era la intención cuando se le fichó en 2019. El belga ha pasado por un calvario con las lesiones y tampoco es que hayan ayudado mucho otras cosas. El madridismo perdió la esperanza con él, pero no Ancelotti. El italiano, a su llegada, entendía, como lo hacía Zidane, que recuperar a Eden era crucial, pero no iba a ser sencillo.

Carletto se lo toma con calma y así se lo ha hecho comprender al propio Hazard. La prioridad es cuidar su cuerpo y que según vaya avanzando la temporada coja confianza y continuidad, pero ahora mismo verle jugar dos partidos seguidos es complicado. Así lo asume el entrenador y así cree que llegará a encontrar la mejor versión de Hazard, que a fin de cuentas sigue siendo titularísimo cuando está.

¿Qué sería más sorprendente que todo lo anterior? Pues quizás ver explotar a Luka Jovic en el Real Madrid a estas alturas. El serbio no tenía nada que hacer con Zidane. La confianza se había roto y eso estaba enquistado. Ahora, con Ancelotti todavía no hay nada decidido. Es verdad que su rol hasta ahora está siendo muy reducido, pero parece que Carletto piensa en él a la larga.

Ancelotti eligió a Jovic por delante de Mariano y llegado en el momento en el que Benzema tenga que descansar, que lo hará, confía en él para tener un recambio de garantías. Va jugando ratitos por ahora, pero siempre le siguen los elogios del italiano. Carlo tiene un plan y pasa por recuperar al que es su segundo delantero. Visto lo visto, que nadie lo descarte.

