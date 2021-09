Bale, otra vez KO: lesión en su pierna derecha y no tendrá fecha de regreso

Las pruebas a las que el extremo galés se ha sometido este lunes han confirmado su lesión en los isquios de la pierna derecha. Gareth Bale no completó el último entrenamiento del pasado sábado previo al Real Madrid - Celta y se cayó de la convocatoria. El futbolista había notado un pinchazo en la zona donde finalmente se ha producido el problema físico. Se desconocen los plazos de recuperación y el británico no tendrá fecha de regreso.

Lo de las primeras semanas de Bale ha vuelto a ser un espejismo. Llegó el parón de selecciones, su viaje con la selección de Gales y una lesión, la primera en su nueva etapa madridista, que puede marcar un antes y un después en su temporada. El delantero disputó con su selección los tres encuentros de clasificación para el Mundial, con hat-trick incluido en la victoria contra Bielorrusia. El esfuerzo con el combinado nacional le ha pasado factura y no podrá estar a disposición de Ancelotti durante varios partidos.

No se dan datos ni parte por expreso deseo de Bale que se acoge a su derecho a la privacidad. Lo único que se ha comunicado es el problema que sufre y que no va a estar disponible para entrenar. Si bien no ha trascendido nada más, es evidente, al menos, que el británico no podrá estar ni en el encuentro con el Inter en el debut del equipo en la Champions League este miércoles ni tampoco en el del próximo domingo frente al Valencia. Los siguientes tres encuentros, aún en septiembre, son ante Mallorca, Villarreal y Sheriff.

Las imágenes del jugador abandonando el estadio cojeando visiblemente y con un aparatoso vendaje en el muslo de la pierna derecha de este sábado resultaban preocupantes. Es el primer problema físico de esta última temporada de contrato con los merengues. La pasada temporada en el Tottenham, Bale sufrió tres contratiempos físicos. Estuvo 40 días de baja por un problema en una rodilla a principios de temporada, luego estuvo 10 días más por enfermedad y otros 18 días por una lesión muscular.

Trascendental

Con 32 años ha demostrado ser crucial para su país. Bale marcó 36 goles en 98 apariciones. Más recientemente, anotó un hat-trick cuando los galeses derrotaron a Bielorrusia. Eso sí, tampoco pudo ayudar a su selección para que su clasificación fuera más encarrilada en los otros partidos. Gales ocupa actualmente el tercer lugar en el Grupo E, empatado a puntos con la República Checa, pero después de haber jugado un partido menos.

La selección británica recibe un golpe duro como el Real Madrid, ya que está previsto que se pierda los próximos partidos contra la República Checa y Estonia, antes de un viaje a Bélgica en noviembre. Gareth Bale tenía ilusión por hacer una buena temporada con el Madrid y el propósito de llegar en buena forma al Mundial de Catar 2022 que se disputa entre noviembre y diciembre. El plan del británico está en el aire con esta lesión.

