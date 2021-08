Deschamps habla sobre el futuro de Mbappé y Griezmann desde Francia

Horas clave en La Liga cuando no queda casi tiempo para que finalice el mercado de traspasos. Hay dos grandes nombres sobre la mesa en estos últimos minutos: Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. El primero se sigue alejando del Real Madrid con el paso de los segundos, mientras que el segundo ha saltado a la palestra en la tarde de este martes por un posible regreso al Atlético de Madrid en forma de cesión o de traspaso. Didier Deschamps se ha pronunciado sobre sus futuros.

El seleccionador francés ha hablado en rueda de prensa: "Mbappé y Griezmann están tranquilos y felices de estar aquí. Son profesionales. Lo que suceda estará claro en unas horas, a medianoche… bueno, ahora también está claro". El técnico deja claro que todo está decidido ya, aunque no ha expecificado cuáles serán esos futuros. Sea lo que sea, parece que todo está cerrado. Solo queda que el paso de las horas vaya confirmando los hechos.

El Barça pide 50 millones de euros al Atlético por Griezmann. Si no lo pueden pagar este verano, la fórmula sería una cesión con compra obligatoria el próximo verano. El galo firmaría tres temporadas por los rojiblancos, según informa L'Equipe en la tarde de este martes. Desde España se ha refrendado que ambos clubes están negociando y buscando la fórmula que detalla el medio francés. Todo está patas arriba en el campeonato nacional.

Mientras tanto, el futuro de Mbappé sigue en el aire. Este martes 31 de agosto se conocerá el desenlace del 'culebrón Mbappé'. Este era un escenario que no quería el Real Madrid. El club blanco ha intentado solucionar la operación antes del última día de mercado, pero el PSG no ha dado su brazo a torcer en este tiempo. Eso sí, en La Castellana no descartan que todo llegue a buen puerto en las próximas horas.

