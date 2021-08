El 'caso Mbappé' llegará al último día del mercado: no se descarta aún su fichaje por el Real Madrid

Este martes 31 de agosto se conocerá el desenlace del 'culebrón Mbappé'. Este era un escenario que no quería el Real Madrid. El club blanco ha intentado solucionar la operación antes del última día de mercado, pero el PSG no ha dado su brazo a torcer en este tiempo. Eso sí, en La Castellana no descartan que todo llegue a buen puerto en las próximas horas.

Esta es la negociación más dura que ha tenido nunca el Real Madrid. A pesar de sus intentos, desde el Parque de los Príncipes no dan opción a negociar. Ante este escenario, el club español pausó las conversaciones con el PSG. En Francia ya publican que se han roto las negociaciones. Sin embargo, todavía no se puede descartar que todo se resuelva el último día de mercado.

En la casa blanca han parado las conversaciones cuando han visto que el PSG no daba un feedback positivo ni a la oferta de 180 millones ni a una supuesta nueva propuesta que rondará los 200 'kilos'. Si el equipo francés pusiera una cifra para activar el traspaso sobre esa cantidad, el fichaje podría realizarse este 31-A.

Kylian Mbappé, en un calentamiento con el PSG Reuters

El Paris Saint-Germain no ha querido avanzar en la negociación. Se ha cerrado en banda con unas peticiones que romperían todos los moldes. Se habla de exigencias que van desde los 210 a los 250 millones de euros. Cifras muy alejadas de la realidad. Además, no hay que olvidar que Mbappé acaba contrato el próximo mes de junio.

Por ello, si no hay predisposición desde París para cerrar el traspaso, el Real Madrid se centraría en trabajar desde ya mismo para conseguir el fichaje de Kylian Mbappé el 1 de enero de 2022 de cara a la próxima temporada. El delantero llegaría entonces al Santiago Bernabéu a coste cero.

Movimientos del PSG

Mbappé ha rechazado todas las ofertas que le ha puesto sobre la mesa el PSG hasta la fecha. Tres antes de comenzar la pasada Eurocopa. Una más durante el verano. La última, este mismo lunes. El coloso parisino ha ofrecido un contrato de 40 millones por temporada al delantero. Su respuesta, un nuevo 'no'.

Kylian quiere jugar en el Real Madrid y así se lo ha dejado claro a su todavía club. Un PSG que es consciente del deseo del delantero y que se ha movido en el mercado para encontrar un sustituto. Ha estado en negociaciones con Richarlison en los últimos días, pero todavía no existe un acuerdo con el Everton.

Richarlison celebra el oro con Brasil Reuters

La falta de acuerdo por Richarlison complica el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Si en esta recta final del mercado esta operación se desbloquea, la llegada de Kylian al Santiago Bernabéu será más fácil. En el Parque de los Príncipes no quieren ver salir a uno de sus referentes sin tener a un relevo ya confirmado.

Tiempo en contra

Lo que tenían claro en el Real Madrid desde un principio es que no quieren otro 'caso De Gea'. Para evitar esto, en el club blanco desean que el PSG diga una cifra exacta para que se haga efectiva la operación. Esto es algo que todavía no ha sucedido. Primero fueron 160 millones, después 180 y esos posibles 200 están en el horizonte.

Más allá no irá el Real Madrid. El club de Concha Espina ha puesto toda su buena voluntad y respeto hacia el Paris Saint-Germain por un Kylian Mbappé que acaba contrato el 31 de junio. A pesar de que el acuerdo aún se puede dar, cada minuto que pasa dificulta más el fichaje.

[Más información - En Francia meten presión para que Kylian Mbappé se quede en el PSG: quieren verle junto a Leo Messi]

Sigue los temas que te interesan