Rodrygo, asignatura pendiente: salto obligado en el Madrid de Ancelotti ante la 'amenaza Mbappé'

El Real Madrid espera con ansia la llegada de Kylian Mbappé, la cual podría cerrarse en los próximos días o bien producirse en el próximo mercado de fichajes, en el año 2022 si el galo consigue resistir las presiones con su renovación. Sin embargo, seguro que llegada del francés no le parece bien a todos los jugadores de la plantilla merengue.

Los delanteros y extremos saben que con la llegada de la estrella francesa se les cierra una nueva puerta a la titularidad y a los minutos, por lo que tendrán que apretar todavía más si cabe para intentar tener su hueco en el Real Madrid de Ancelotti antes de que llegue el gran fichaje que todo el madridismo anhela. Y uno de los jugadores que en estos momentos parte con más desventaja es Rodrygo Goes.

Un paso adelante

Rodrygo necesita dar por fin ese gran salto, ese paso hacia delante que le permita ser uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Es joven, pero el Real Madrid no espera a nadie y si el brasileño no se sube a su tren cuanto antes, otro podría hacerlo por él. En el club también espera que dé ese puntito más que le haga consagrarse y que le aleje de ese jugador de rachas que no entra en los planes de la titularidad.

Tanto él como Vinicius fueron dos claras apuestas de futuro del Real Madrid que costaron una importante cantidad de dinero para la edad que tenían cuando llegaron. Dos intentos arriesgados de encontrar un crack mundial con muchas probablidades de éxito. Vinicius parece decidido a dar ese salto este año, pero de Rodrygo existen más dudas todavía.

Desde su llegada, el exjugador del Santos solo ha mostrado su talento a base de chispazos. En el entorno de la entidad blanca enamora por su gran facilidad para hacer gol, algo que le diferencia de Vinicius. No es tan explosivo, tan incisivo, tan vistoso, pero tiene una capacidad de asociación genial y siempre que llega a portería rival sabe donde ponerla. Por ello, ahora se le pide que todo eso lo haga más regularmente y no solo a fogonazos.

Dura competencia

Puede que esta sea la temporada que más competencia tiene Rodrygo en la zona delantera tal y como se pudo ver en el debut del equipo contra el Deportivo Alavés en el que el brasileño fue el que peor parado salió de todos. El Real Madrid vuelve a tener una delantera temible ya que, si Bale y Hazard están en forma para acompañar a Karim Benzema, el conjunto blanco tiene una tripleta para soñar.

Por ello, los minutos empiezan a estar caros ya en la zona de ataque a la espera de que alguno de los de delante pegue un bajón. En Mendizorroza, tanto Vinicius como Rodrygo fueron los primeros cambios, pero con diferentes consecuencias. El exjugador del Flamengo salió con ganas de comerse el mundo, arrasando, rompiendo una y otra vez la defensa con su velocidad y hasta consiguió ver puerta de cabeza.

En cambio Rodrygo, aunque lo intentó más por dentro, combinando y buscando construir, no estuvo tan acertado ni tan desequilibrante. No fue decisivo como lo fue su compatriota y eso le hace ahora estar por detrás en la carrera por un puesto. Con un Bale recuperado, un Hazard que empieza a recordar al del Chelsea y un Vinicius crecido, Rodrygo dio una imagen de estar completamente apagado. Eso sí, 'Carletto' le ha dado una buena noticia y es que tiene intención de aprobar e intentar acoplar a Marco Asensio en el medio, por lo que uno se elimina en parte de esa ecuación.

El Madrid de Mbappé

Si en la plantilla del Real Madrid ahora mismo hay competencia por un puesto en la delantera, que no habrá en el equipo que se está preparando para el futuro. De hecho, esa dura rivalidad por un puesto en el ataque puede hacerse feroz si antes de que se cierre el mercado terminara llegando el gran deseado, Kylian Mbappé.

El francés está cerca de poder vestir de blanco este curso, pero si no, en el club tienen la total confianza de que lo hará en el 2022. Sin embargo, ese verano se presenta clave para todos los delanteros del Real Madrid porque el club madridista no dudará en ir a por las dos joyas de la corona sumando a Erling Haaland a su proyecto. Y con Mbappé y Haaland arriba, aunque hayas bajas, Rodrygo y compañía van a tener sus minutos más caros que nunca.

Ancelotti espera recuperar cuanto antes el Rodrygo que se vio en pretemporada en partidos como el del Rangers donde el brasileño supo ser la referencia y el líder en ataque, pidiendo balones, desbordando y llegando hasta la meta rival con capacidad para definir y ser decisivo.

