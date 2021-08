El once del Real Madrid ante el Levante

El Real Madrid se enfrentará al Levante en la segunda jornada de La Liga. Partido complicado, en un estadio que además contará con público y frente a un equipo que quiere sumar su primera victoria tras un empate en la jornada inicial. El cuadro de Ancelotti, por su parte, tendrá que reponerse a las bajas en el centro del campo para seguir generando buenas sensaciones.

Y es que la corta pretemporada hace que cada once del técnico italiano sea toda una incógnita. Ancelotti apuesta por cambiar su esquema y a medida de que avancen las semanas se podrá establecer un prototipo de alineación que asociar a Ancelotti. Hasta entonces, según las bajas y el rendimiento en los entrenamientos, el entrenador podrá sorprender cada fin de semana. Justo lo que puede pasar ante el Levante.

El Real Madrid viaja sin Modric ni Kroos. Dos ausencias determinantes en el centro del campo y que obligarán a Ancelotti a buscar una solución. Por el momento, parece que una de ellas puede ser Asensio, a quien ya ha lanzado un guiño en rueda de prensa. El italiano, además, podrá contar con Carvajal en la línea defensiva y ha vuelto a incluir a varios canteranos en la convocatoria.

Once del Real Madrid

La zona donde no hay dudas en el once es la portería. Courtois repetirá una vez más bajo palos para, además, celebrar su reciente renovación con el Real Madrid. En la defensa sí puede haber cambios, aunque no deberían ser muy importantes. Carvajal ya se ha recuperado y apunta al lateral derecho, pues el optimismo en Ancelotti es notable. El centro de la zaga bien lo podrían ocupar Militao y Nacho como ante el Alavés. Y Alaba, haciendo gala de su versatilidad, podría tirar por el lateral izquierdo.

El nuevo Asensio

El centro del campo también tendrá modificaciones y puede que sean las más importantes. De salir bien el plan de Ancelotti, el equipo blanco tendrá ya un salvavidas para cuando Modric y Kroos se ausenten del equipo. Casemiro parece indiscutible y el físico de Valverde reforzaría la medular. La técnica y visión la pondría Asensio, a quien Ancelotti prevé cambiar de posición para que juegue más retrasado en el terreno de juego. Así, el conjunto merengue cumpliría con el tradicional 4-3-3.

La delantera lucirá, por primera vez esta temporada, tres nombres de estrella. Karim Benzema es el '9' fijo e intocable, por lo que su aparición en el centro de la delantera ni se duda. Bale está ganándose la confianza de Ancelotti y el italiano está convencido de recuperar su mejor versión de juego, por lo que el extremo también apunta a ser del galés. La sorpresa la dará Hazard, que sigue intentando ganar confianza sobre el césped y que puede disfrutar del extremo izquierdo desde el inicio para dejar atrás las lesiones del curso pasado.

Vinicius, Rodrygo o Isco, que pelearán por la titularidad en otra ocasión, son algunos de los hombres que Ancelotti podrá emplear como revulsivos. En el caso de Vinicius ya quedó claro ante el Alavés que también sabe salir desde el banquillo.

[Más información - Cristiano Ronaldo acaba con las dudas y confirma a la Juventus su futuro: "Ha dicho que se queda"]

Sigue los temas que te interesan