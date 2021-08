Vallejo, más fuera que dentro del Real Madrid

Los Juegos Olímpicos de Tokio bajan su telón y entre otros campeones, Brasil se colgó oro en la categoría de fútbol masculino. La Canarinha se impuso a España en la final disputada este sábado y lo hizo gracias a un gol de Malcom en la prórroga, evitando así que se llegase a los penaltis. El tanto brasileño llegó después de varios errores encadenados en la defensa, en la que se encontraba Jesús Vallejo.

El central volvió a demostrar una vez más estar hecho de otra pasta y salió a dar la cara en rueda de prensa: "Es una jugada en la que creo que sacamos un córner y nos pillan a la contra, me ha ganado la acción Malcom y no hemos tenido muchas más opciones. Ha sido un partido muy disputado en el que podía haber pasado cualquier cosa. A lo mejor lo más justo hubiese sido que se resolviese en los penaltis, pero el fútbol no nos ha devuelto lo que hemos dado".

"Siento una mezcla de sensaciones, veníamos a por el oro, pero no pudo ser y con el paso del tiempo y los días, cuando volvamos a España valoraremos esa plata como se merece. Es muy difícil llegar hasta aquí y tenemos que quedarnos con eso y con el gran grupo que hemos formado desde el primer día hasta hoy. Cerramos el círculo de las categorías inferiores de la selección, hubiese sido mejor con el oro, pero así es el fútbol", continuó el defensa.

Malcom supera la presión de Vallejo y se encamina hacía la portería de España REUTERS

"Lo sentía mucho por el grupo porque hemos hecho un trabajo fenomenal. Hemos estado 40 días de concentración en los que hemos creado unos vínculos increíbles y les he dicho que ahora va a ser complicado llegar a nuestros clubes y darnos cuenta de lo que hemos creado aquí. Ojalá estuviésemos más tiempo aquí para valorarlos y el tiempo que estemos hay que disfrutarlo para disfrutar de esta experiencia olímpica y llegar a casa con la sensación de haber dado todo por este país y conseguir esta medalla que cuesta un mundo", sentenció ante los medios de comunicación.

Señalado

La afición ha señalado a Jesús Vallejo por su error. Él asume lo que ha sucedido, demostrando esa gran personalidad que siempre le ha caracterizado, aunque tampoco hay que olvidar la injusticia que se comete con él. Parece que en el fútbol la plata no es suficiente, cuando en otras disciplinas se celebran platas, bronces y también diplomas olimpicos por la dificultad de lograr cualquiera de estos.

Ahora toca volver a la otra realidad, la del día a día en los clubes. En cuanto al central maño, su cesión en el Granada finalizó el pasado 30 de junio y ahora le toca resolver su futuro en el Real Madrid. Su deseo es el de formar parte de la plantilla del Real Madrid en la 2021/2022, pero lo cierto es que, en este punto, está más fuera que dentro del equipo de Ancelotti.

Vallejo, en un partido del Real Madrid

Tal y como ha venido contando EL BERNABÉU, tanto Víctor Chust como Mario Gila han convencido al técnico italiano. Ellos completarían la figura del cuarto central cuando fuese necesario, teniendo por delante a Alaba, Militao y Nacho. Esto deja en fuera de juego a un Vallejo que encadenará en este escenario una nueva cesión. Todavía no es un caso cerrado, pero este es el plan actualmente. Los JJOO no han ayudado al zaragozano, quien deberá esperar una nueva oportunidad... si llega.

[Más información - Dani Ceballos: "Creo que puedo encajar en el sistema de Ancelotti"]

Sigue los temas que te interesan