Vallejo: "Hasta finales de agosto tengo la maleta preparada, pero mi ilusión es quedarme en el Madrid"

Hasta el 31 de agosto todo es posible. O al menos eso es lo que se suele decir en el mundo del fútbol. En el Real Madrid están pendientes de la posible llegada de Kylian Mbappé a la casa blanca, pero también de la 'Operación Salida' que está muy lejos de cerrarse.

Varios jugadores merengues se deberán despedir del Santiago Bernabéu antes del 31-A. Algunos de manera temporal y otros de forma definitiva. Entre estos futbolistas que pueden no tener sitio en el Real Madrid 2021/2022 se encuentra Jesús Vallejo, quien lucha por el oro olímpico en los JJOO de Tokio 2020.

Tras las salidas de Sergio Ramos y Raphaël Varane, una de las opciones que se planteaban en el club era contar con el central aragonés para ese puesto de cuarto central, completando así esta línea del dibujo junto a Alaba, Nacho y Militao. La otra vía era la de alternar con los canteranos Víctor Chust y Gila.

Tal y como ha publicado EL BERNABÉU, Vallejo podría ser uno de los descartes para el nuevo curso. Y es que Ancelotti está muy contento con el desempeño de los mirlos merengues durante la pretemporada. Además, el defensa de Zaragoza tendría pretendientes para darle salida en forma de una nueva cesión.

El jugador ha hablado con EFE antes de la final de los Juegos Olímpicos y ha asegurado que está listo para lo que venga: "Sí, soy consciente de que cuando vuelva de estos Juegos Olímpicos tanto Dani (Ceballos) como Marco (Asensio) como yo volveremos a Valdebebas y a afrontar la temporada; que empieza La Liga en la misma semana en la que volvemos".

"Ha venido muy bien esta competición para ir rodados. Hasta final de agosto ya sabéis que los deportistas estamos con la maleta preparada, pero mi ilusión es quedarme, hacer las cosas bien e intentar aportar mis cualidades al equipo", ha agregado un Vallejo que quiere seguir pese a todo.

"Tengo facilidad para adaptarme a distintas situaciones. En el extranjero, en España, en Madrid o donde toque. Ojalá la temporada que viene esté en Madrid, pero voy a ser feliz, eso lo tengo claro", ha añadido. Además, ha recordado cómo se sintió al pisar por primera vez la Ciudad Real Madrid.

"¿Cómo Disney? No sé quién te lo habrá comentado, pero es tal cual (ríe). Pasaba más tiempo allí que en casa porque me gustaba cuidarme. Era consciente de que esas instalaciones no las tienen todos los equipos y que cuando sales de Madrid no vas a tener esas facilidades; aunque luego te adaptas a todo. Ojalá este año pueda volver a Disney World", ha apuntado Vallejo.

