Vallejo: "Mi idea es asentarme en el Real Madrid, estoy preparado"

Jesús Vallejo acaba su cesión en el Granada y ya está listo para regresar al Real Madrid. Durante la temporada 2020/2021, el central ha disputado 37 partidos y 26 de ellos como titular. Las lesiones, que lastraron su rendimiento en el pasado, han quedado en un segundo plano y ya mira al futuro con optimismo.

2.369 minutos para el de Zaragoza, divididos en 21 partidos de La Liga, 4 de la Copa del Rey, 2 de clasificación de la Europa League y otros 10 en la segunda competición continental más importante a nivel de clubes. Un fijo en el conjunto nazarí que siempre ha demostrado carácter y templanza tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

En una entrevista concedida a El Periódico de Aragón, el futbolista ha analizado la temporada que terminó hace ya unas semanas en España, además de hablar sobre el Zaragoza, equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional. Pero son las respuestas sobre el Real Madrid las que se rescatan aquí.

Jesús Vallejo, en un partido del Real Madrid. Foto: Instagram (@jesusvallejo1997)

El jugador maño ha asegurado que está "preparado" para su regreso a la casa blanca. "Yo siempre estoy preparado para jugar allí, este año y medio me ha venido muy bien en el Granada y la idea es no hacer más cesiones", ha afirmado un Jesús Vallejo que tiene todavía cuatro años de contrato con la entidad madridista.

"Tengo cuatro años más allí y mi idea es asentarme en el equipo y para eso fiché en su día. Los Juegos creo que me podrían terminar de abrir las puertas para quedarme en la primera plantilla", ha señalado el futbolista, quien fue preguntado por si tiene más opciones ahora de jugar en el Real Madrid al irse Sergio Ramos.

"No sé si la salida de Sergio Ramos me abre o no esa vía, aunque hay una plaza más, es evidente, lo que sí tengo claro es que en el Madrid no solo compites con los jugadores que están sino también con futuribles que puedan llegar", ha apuntado el futbolista.

Preparado

Sobre la salida de Zinedine Zidane no ha querido opinar al "no estar allí -por el Real Madrid- en el día a día". Aunque sí que ha recordado que para él fue una "sorpresa" el adiós del técnico francés en 2018 "porque se había ganado la Champions". Sobre Carlo Ancelotti, ha comentado que "todavía" no ha hablado con él, pero que entiende que "al tener posibilidades de ir a los Juegos" es posible que no haga la pretemporada.

"Si no voy a Tokio, el 5 estaría allí para empezar con el Real Madrid porque tengo contrato. En mi mente sigue estando triunfar allí, las cuatro cesiones que he vivido me las he tomado como una manera de ganar experiencia, porque es muy distinto jugar en Frankfurt, que hacerlo en Granada o en el Wolverhampton", ha continuado.

Dani Ceballos y Jesús Vallejo, jugadores del Real Madrid, tras haber ganado la Eurocopa sub21 ante Alemania EFE

"Todo me ha enriquecido y una prueba es la renovación que firmé hace un par de años, con esa idea de no tener pisa, de que me quedaba mucho tiempo para asentarme y ahora es el momento de volver", ha agregado en la entrevista a El Periódico de Aragón.

"Me noto muy preparado y en mi cabeza está solo eso, porque esta experiencia en Granada solo ha podido ayudar, jugar muchos partidos, cada tres días, por el trabajo con Diego Martínez… Todo eso me hace considerarme mejor jugador y, en consecuencia, más preparado para jugar en el Real Madrid", ha sentenciado Vallejo.

