Sergio Llull se queda: "Estoy muy ilusionado con la próxima temporada en el Real Madrid"

Sergio Llull atendió a los medios del club después de acabar la temporada con el Real Madrid. Después de la retirada de Felipe Reyes, el de Mahón coge el testigo y está preparado para el desafío después de conquistar 21 títulos con la camiseta blanca: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas, 6 Copas del Rey y 6 Supercopas.

Próxima temporada

"Estoy muy ilusionado de cara a la temporada que viene. Cerré mi continuidad con el Real Madrid desde hace bastantes años y me queda uno más. Estoy muy contento, con muchas ganas de seguir aportando cosas positivas al equipo, de luchar por todos los títulos, por todos los objetivos que nos propongamos y, sobre todo, con muchas ganas de jugar con público en un Palacio lleno. Creo que este año ha sido muy difícil por eso, por no sentir el cariño y el apoyo de la gente los días de partido".

La ausencia de la afición, ¿muy importante?

"Sí, porque al final el baloncesto es un deporte de emociones, de sensaciones y si le quitas una grada llena pierde un poco ese atractivo. Todo el mundo está deseando que esta situación mejore. Está claro que lo principal es la salud pero debemos tener esa esperanza y poder tener pabellones llenos y disfrutar este deporte con todos ellos".

Sergio Llull se lamenta tras la derrota del Real Madrid EFE

Adiós de Felipe Reyes

"Le vamos a echar mucho de menos. Me supo muy mal no estar en el acto de despedida y homenaje pero justo estaba viajando con la familia de vuelta a Madrid y me fue imposible cambiar los vuelos de todos. Una figura como la de Reyes se va a echar de menos. En el vestuario ha sido nuestro referente, nuestro capitán los últimos 16 años y un jugador que siempre lo ha dejado todo en la cancha. Aparte de eso, fuera de la cancha es un gran tipo y eso es muy importante también".

Juegos Olímpicos

"Me encuentro bien, con muchas ganas e ilusión. Como cada verano, predispuesto para ayudar en lo que sea al equipo, contento de estar aquí y con ganas de empezar".

Objetivo en los JJOO

"El objetivo de este equipo siempre es ambicioso e intentaremos llegar lo más alto posible y luchar por las medallas. Sabemos que no es fácil, hay selecciones de gran nivel y tenemos un grupo complicado, pero vamos a ir a por todas".

Cinco madridistas en la preselección

"El hecho de que haya 5 jugadores del Real Madrid habla muy bien del trabajo durante la temporada. Ha sido una temporada difícil, muy larga y con muchos partidos pero el equipo ha competido muy bien y ha sacado ese carácter y ese gen competitivo que tenemos cuando las cosas peor estaban. Es una temporada para estar orgullosos".

