Pablo Laso: "Seguiré entrenando al Real Madrid; respecto a Llull, opino lo mismo"

No pudo ser. El Real Madrid de Baloncesto no pudo forzar el tercer partido de la serie final de la Liga Endesa y el título se quedó en la Ciudad Condal después de la victoria del Barcelona en el Palau Blaugrana. Después del partido, Pablo Laso analizó lo sucedido y confirmó que por su mente no pasa la idea de dar un paso a un lado y que piensa lo mismo sobre Sergio Llull. Además, tampoco se mordió la lengua a la hora de señalar que estaban "jodidos", pero también tiró de orgullo para hablar sobre el esfuerzo y el trabajo de sus jugadores a lo largo del curso.

Sensaciones tras la derrota

"Sabíamos que iba a ser muy complicado y nos ha faltado un poco de energía. El Barça es justo vencedor. Primero, agradecer a mi equipo el esfuerzo durante toda una temporada muy complicada. Ha sido capaz de llegar a las tres finales de la competición en España, como son la Supercopa, Copa del Rey y Liga. Eso habla muy bien de su trabajo durante toda la temporada. Estarán jodidos, es normal, como lo estoy yo, pero les felicito por el esfuerzo y estoy muy orgulloso de cómo ha trabajado el equipo durante toda la temporada".

Pau Gasol ante Tavares en el Barça - Real Madrid EFE

Orgulloso de su vestuario

"Hay temporadas que se valoran solo por los títulos. Yo, sinceramente, me siento muy orgulloso de cómo se ha comportado el equipo desde el primer día de entrenamiento. Valoro muchísimo que los madridistas nos hayan apoyado durante toda la temporada porque han visto al equipo sufrir mucho con situaciones adversas. Pero el equipo no se ha rajado y ha peleado hasta el final, hasta donde ha llegado. Hemos sido capaces de competir hasta el final del último partido. El sabor amargo de la derrota de hoy no debe empañar la temporada".

Futuro

"Llull y yo somos dos personas que damos todos por el club. Es mi manera de ser y no lo entiendo de otra manera. Para mí es un orgullo entrenar al Real Madrid, por lo que siempre que cuente conmigo. Seguiré entrenando al Real Madrid. Respecto a Llull, opino lo mismo. El esfuerzo que ha hecho para recuperase y poder jugar este tramo final, con 7 partidos en 16 días, sin entrenar seguro que lo valoran todos los madridistas. Somos gente que nos gusta ganar y vivimos por y para ganar".

