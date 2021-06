Pau Gasol no da por hecha su retirada y puede seguir jugando: "Toca plantearse el futuro"

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Liga Endesa tras vencer al Real Madrid en los dos partidos disputados en la final. El equipo de Jasikevicius fue claramente superior y logró su segundo título de la temporada. Una de las claves fue la presencia de Pau Gasol, cuyo regreso al conjunto catalán ha sido idílico con la única pega de la Final Four de la Euroliga. El histórico pívot preveía retirarse tras esta vuelta, pero en sus últimas declaraciones ha dejado abierta cualquier posibilidad.

Pau, en palabras para Vamos, se mostró ligeramente emocionado por lo vivido en los últimos dos años. "Estoy emocionado, estoy feliz. Han sido años durillos, con muchas dudas. A base de trabajar, de querer, de no tirar la toalla, he podido vivir un momento como este. Muy agradecido por la oportunidad, a los compañeros, a mi mujer. Ahora viviendo un momento especial y a disfrutarlo", apuntó el catalán. Y es que, cabe recordar, el interior se lesionó en 2019 y estuvo desde entonces sin poder jugar ningún partido oficial.

"Se lo dedico a mi familia, a mi mujer. Vivir un momento así con casi 41 años, acabando de ser padre hace unos meses, es algo especial que no había vivido como jugador. Gracias al club por creer en mí cuando muchos no lo hicieron. Gracias también a la afición y a los pabellones que he podido ir a jugar con algo de público", agradeció el jugador azulgrana.

La sorpresa llegó al hablar de futuro. Pau, estos últimos días, dejó entrever que podía ser su "último" partido en el Palau. Algo previsible, pues su contrato con el Barça fue hasta final de temporada y desde un primer momento todo hacía indicar que sería un regreso para llegar en forma a los Juegos Olímpicos antes de poner punto y final a su carrera. Pero Pau, lejos de sentenciar, dejó viva la llama.

"Siempre puede ser el último partido, sobre todo cuando estás a estas alturas. Veremos ahora, toca descansar, toca plantearse el futuro. Pero muy contento de poder jugar a este nivel", espetó ante los micrófonos. Su futuro solo lo sabe él, pero el próximo paso son los ansiados Juegos Olímpicos para decir adiós a la Selección de la mejor manera. Gasol ha reconocido que se han producido conversaciones, pero tampoco se ha mojado sobre ello.

"Hemos hablado algo. La Federación siempre ha mostrado su ilusión y apoyo, pero ahora estaba concentrado en ganar este título. Estos días, pensar en estar un poquito con la familia, y luego pensar con la Selección y ver qué hacemos", sentenció frente a los micrófonos. A sus todavía 40 años, el catalán ha regreso a las canchas de la mejor manera y tras dos años sin jugar.

