Kimpembe: "Mbappé no tardará mucho en marcar un gol en la Eurocopa"

La selección de Francia se juega el billete para los cuartos de final de la Eurocopa ante Suiza. Será este lunes cuando Les Bleus y los suizos se vean las caras y antes de que eso pase, Presnel Kimpembe ha comparecido ante los medios de comunicación. En rueda de prensa, el defensa ha hablado de otros nombres propios como los de Kylian Mbappé o Paul Pogba.

Hay que recordar que Francia quedó primera en el conocido como 'grupo de la muerte'. Los de Didier Deschamps ganaron a la selección de Alemania en su primer partido para después empatar ante Hungría y también contra Portugal. Estos resultados colocaron a los galos como primeros y de ahí a que se enfrenten ahora a Suiza.

Francia no acaba de arrancar. Juega muy bien, crea ocasiones, pero a la hora de definir no está tan fina o no está teniendo de cara la suerte, ya que les han anulado varios goles. Uno de los señalados está siendo un Mbappé que todavía no sabe lo que es marcar en esta Eurocopa.

El gol y Mbappé

"La competición todavía no ha terminado. No creo que sea un problema para él no marcar. Está al servicio del equipo y el gol no tardará mucho en llegar. Que genere ocasiones, es lo más importante. Antes de todo, la victoria y los puntos prevalecen por encima de todo".

Paul Pogba

"Conocemos todos la calidad de Paul Pogba. No me impresiona porque le conozco muy bien. Creo que no vamos a darles pistas a los rivales sobre Pogba".

Salto entre Presnel Kimpembe y Kai Havertz Reuters

Jugar como lateral

"Habéis respondido ya a la pregunta -risas-. Tanto Lucas como Digne no serán baja en el partido, salvo nuevo aviso. Si el entrenador tiene que ponerme ahí, yo estaré a disposición del equipo".

¿Rabiot, de lateral?

"Hablamos de ello durante el partido, pero no después. Adrien es también un gran jugador y sabe adaptarse. Ya jugó como defensa cuando éramos jóvenes, aunque no sé si de lateral".

Líderes de grupo

"Salir líderes del grupo de la muerte es complicado. Prefiero ser primero habiendo tenido problemas a segundo o tercero o eliminados jugando bien. Hay que relativizar las cosas. El objetivo era ser líderes y estamos contentos".

Calor y estado físico

"Está claro que hace mucho calor, pero es algo que tienen que afrontar todos los equipos. Hay que hidratarse bien y recuperarse bien. Preferimos el calor al frío".

Selección de Suiza

"Es un gran equipo con buenos jugadores. Vi sobre todo el partido contra Turquía y jugaron con una gran intensidad. Fue un equipo de mucho nivel y me pareció un equipo muy agresivo".

El rol de Griezmann: "Antoine es un exjugador del Atlético. Él sabe de dónde viene. Conocemos su sentido de sacrificio. Sabemos que es lo que nos da. No es solo un jugador ofensivo, sino que también es defensivo".