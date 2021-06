Cristiano y Benzema empatan y Portugal y Francia pasan a octavos de la Eurocopa

Portugal y Francia son equipos de octavos de final de la Eurocopa 2020. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema fueron los goleadores del encuentro, por partida doble ambos, y tanto uno como otro equipo acabaron pidiendo la hora sabedores de que este resultado era bueno para los dos. [Narración y estadísticas: Portugal 2-2 Francia]

Metieron un gol cada equipo con los himnos. Qué pasión en el campo y en las gradas. La realización se centraba en Kylian Mbappé por parte del bando galo y en Cristiano Ronaldo por el de los lusos. Las dos grandes estrellas que estaban llamadas a hacer algo grande sobre el verde del Puskas Arena.

Como pasó ante Alemania, el Portugal - Francia podía ser una final anticipada en toda regla. De hecho, estos fueron los finalistas de la Eurocopa de 2016, en aquel recordado partido en el que los lusos se proclamaron campeones. Cristiano, Bruno Fernandes, Renato, Mbappé, Pogba, Benzema, Varane... Elenco de estrellas en Budapest.

Lanzamiento de Kylian Mbappé ante la presencia de Pepe en el Portugal - Francia de la Eurocopa 2020 Reuters

El partido comenzó con una ida y vuelta. Mbappé lo intentaba por la banda, pero fue Cristiano el que tuvo el primero con un cabezazo que le salió demasiado flojo y atrapó Lloris sin problemas. Ronaldo lo siguió intentado y Kylian respondió con un duro disparo dentro del área que repelió Rui Patricio.

CR vs. Karim

Antes de cumplirse la media hora de partido, Mateu Lahoz no dudó en señalar el punto de penalti tras una mala salida de Lloris, que acabó fallando en el despeje y golpeando con su puño a Pereira, quien quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser asistido, aunque, felizmente, abandonó el campo por su propio pie y no en camilla.

Francia se comió a Mateu, pidiéndole que al menos revisase las imágenes. Pero el colegiado español no lo dudó. Ahí cogió Cristiano el balón y se encaminó al punto de los once metros. Especialidad de la casa. Y no, Ronaldo no se puso nervioso ni le tembló solo un poco el pulso. Ejecución perfecta para poner el 1-0 en el marcador y a Portugal líder de su grupo a esa hora de la noche.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal Reuters

Si Francia lo había intentado hasta el momento del penalti, en especial con un Mbappé muy activo, tras el gol de Portugal se veía a un combinado galo tocado y sin saber cómo dar la vuelta al resultado. Y justo antes del descanso, los de Deschamps se fueron al ataque y Mbappé cayó dentro del área.

Mateu Lahoz señaló en primera instancia penalti de Semedo sobre Mbappé. Los futbolistas lusos protestaron la decisión del colegiado, quien decía a los jugadores que estaba recibiendo por el pinganillo la comprobación del VAR. Y sí, penalti. Ahora la duda es quién lo lanzaría.

Zarpazo de Benzema

En un amistoso previo a la Eurocopa, Benzema había sido el ejecutor del penalti y había fallado. Entonces Griezmann dijo que él era el lanzador número 1 de Francia, pero fue el delantero del Real Madrid el que acabó batiendo a Rui Patricio desde los once metros para delirio de los galos y enfado de los portugueses.

Karim Benzema celebra su gol con la selección de Francia ante Portugal en la Eurocopa 2020 Reuters

Les Bleus encontraron su premio prácticamente sobre la bocina y se fueron a vestuarios con el empate a 1 en el marcador y como primeros de su grupo. Además, de paso, se produjo la imagen que todos esperaban: el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, con abrazo incluido.

Benzema se fue del campo marcando y regresó a él haciendo lo mismo. Pase de Pogba entre líneas que hace aún mejor Karim con un remate cruzado. Tanto quiso cruzar el balón el delantero para superar a Rui Patricio que el esférico acabó estrellándose en el palo antes de entrar.

Mbappé felicita a Benzema por su segundo gol en el Portugal - Francia de la Eurocopa Reuters

El linier levantó el banderín y volvieron las protestas al estadio. Pero desde el VAR revisaron las imágenes y validaron la jugada del gol de Karim Benzema, que estalló en alegría con su doblete personal. La cara era él y la cruz un Digne que se marchó lesionado tan solo cinco minutos después de ingresar al terreno de juego en lugar de Lucas Hernández, con amarilla.

Respuesta de Cristiano

Si Benzema había respondido a Cristiano con no solo un gol, sino con un doblete, Ronaldo contestó al que fuera su compañero -y el mejor socio que ha tenido en su carrera- con una nueva diana. También de penalti y esta vez sin discusión. Algunas tímidas quejas, pero Koundé, que cometió la pena máxima, bajo su cabeza sabedor de la clara mano que había cometido.

Con el empate en el marcador, Pogba cogió la batuta, se acercó a las inmediaciones del área de Rui Patricio y se inventó un latigazo que rozó el portero luso lo justo para que el balón acabase impactando en el poste. El rechace lo cazó Griezmann, pero otra vez el intento de los galos se diluyó ante la portería contraria con un Rui Patricio que se agigantó en esa doble ocasión.

El partido lo fueron durmiendo tanto los portugueses como los franceses. Ambos dieron por bueno el empate a 2, sabiendo que con él estaban en octavos tanto los uno como los otros. Se llegaron a escuchar pitos desde las gradas al ver que los 22 futbolistas se limitaban a tocar el balón sin intentar nada, pero en el 'grupo de la muerte' los esfuerzos han sido máximos y una vez cumplido el objetivo, tocaba pensar en octavos incluso antes del pitido final.

Portugal 2-2 Francia

Portugal: Rui Patrício; Semedo (Dalot, 79'), Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Renato Sanches (Sérgio Oliveira, 88'), Danilo (Joao Palhinha, 46'), Joao Moutinho (Rúben Neves, 73'); Bernardo Silva (Bruno Fernandes, 72'), Diogo Jota y Ronaldo.

Francia: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández (Digne, 46')(Rabiot, 52); Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann (Sissoko, 86'), Tolisso (Coman, 66'); Benzema.

Goles: 0-1, 31' Cristiano Ronaldo (p.); 1-1, 45+' Benzema (p.); 1-2, 47' Benzema; 2-2, 60' Cristiano Ronaldo (p.).

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España). Amonestó a Lloris (27') Lucas Hernández (36') Griezmann (40') Kimpembe (83').

Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo F de la Eurocopa 2020, disputado en el estadio Puskas Arena (Budapest, Hungría) ante unos 60.000 espectadores.