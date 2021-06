La intrahistoria del penalti de Benzema: la conversación con Griezmann y Mbappé

Que Karim Benzema lanzara el penalti de Francia en el último partido contra Portugal es muestre de los galones que tiene en la selección pese a pasarse varios años sin ir convocado. El delantero del Real Madrid es uno de los líderes de un vestuario que comparte con otros grandes delanteros como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. La 'batalla' por los penaltis es dura, pero los tres se respetan.

Benzema lanzó y marcó. Mientras tanto, Griezmann y Mbappé observaban (y luego celebraban). beIN Sports ha compartido las imágenes del momento y durante la secuencia se aprecia cómo entre los tres acabaron decidiendo que tirara Benzema.

Primero era Griezmann el que se colocaba cerca del punto de penalti, dando la impresión de que quería tirarlo. Pero llegó Benzema y fue él quien dijo que lo lanzaría, lo cual respeto el delantero del Barcelona que se apartó de la escena.

Mbappé felicita a Benzema por su segundo gol en el Portugal - Francia de la Eurocopa Reuters

La secuencia continuó desde otra parte. Mbappé, que había provocado el penalti, se levantó y llamó a Benzema. "Karim, Karim", le dijo para hacerle ver que quería lanzar la pena máxima. Fue Griezmann el que se acercó a Mbappé y le dijo que dejara tirar el penalti al '19' de los Bleus. Benzema tiró y subió un tanto al marcador de Francia.

Los tres hombres de ataque de Francia se entienden. Habrá que ver si es Benzema el que se mantiene tirando los penaltis o se van rotando. El delantero del real Madrid ya dijo que no tienen ningún problema: "No tuvimos que discutir para saber quién dispara los penaltis. No hay orden para lanzarlos. Tenía total confianza en mí mismo porque trabajé en ellos en los entrenamientos".

Deschamps habla

Didier Deschamps se mostró luego satisfecho por el empate conseguido (2-2) ante Portugal y la clasificación para octavos, donde empieza "una nueva competición".

"Ha sido difícil, era un grupo muy complicado", aseguró el seleccionador francés, que lamentó que su equipo haya "regalado" los dos goles portugueses en dos acciones, un despeje y una mano, que se podían haber evitado.

Deschamps destacó como clave la victoria contra Alemania en la primera jornada para dar tranquilidad a un equipo en el que todavía "se pueden mejorar algunas cosas".

El técnico también se alegró por el doblete de Benzema y reconoció que el atacante buscaba el gol en su vuelta a la selección después de casi seis años.

Al terminar primera de grupo Francia evita a Inglaterra o Bélgica en octavos de final y se medirá a Suiza el lunes en Bucarest.

