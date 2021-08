Dani Ceballos: "Creo que puedo encajar en el sistema de Ancelotti"

España se quedó sin el oro olímpico después de caer en la final ante Brasil. El partido se decidió en la prórroga Dos fallos en defensa, uno de Eric García y Pau Torres y otro de Vallejo, acabaron con el gol de Malcom. Después del encuentro, Dani Ceballos habló sobre sus sensaciones tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de cómo se encuentra su tobillo y también de su situación en el Real Madrid.

Medalla de plata

"Estoy un poco jodido, el torneo empezó de muy mala manera para mí. Cuando pasaron los días vi a unos compañeros con una ilusión increíble. Fui asumiendo mi rol de ir animando desde la grada. Me habría gustado acabar con un oro pero esta plata la vamos a valorar más con el paso del tiempo que ahora. Ahora no somos conscientes".

Análisis de la final

"Hemos visto dos equipos muy parejos, hasta el 110 ellos firmaban el empate e ir a los penaltis. No es habitual el torneo por la época, nos falta físico y piernas para dar el 100%. No hay excusas, enfrente había un equipo muy bueno que si han ganado es porque hicieron más méritos, toca felicitarles".

¿Cómo está su tobillo?

"El tobillo está mejor. Intentamos todo y más, hicimos lo imposible por jugar. Toca recuperar porque viene una temporada muy larga".

Futuro

"Seguridad no tenemos de nada, en el fútbol hay que vivir el presente. He dicho alto y claro lo que quiero. Ahora estoy centrado en recuperarme, que es lo más importante".

Ancelotti y Zidane

"Ancelotti y Zidane son entrenadores muy diferentes. Con Zizou tuve la oportunidad de entrenar con él, de jugar partidos. Con Carlo no he coincidido todavía. He seguido al Everton en la Premier y jugaba muy bien, con tus centrocampistas. Le gustaba jugar la pelota. Creo que puedo encajar en su sistema".

Vestuario de España

"Al acabar el partido había un vacío muy grande. Era difícil levantar a estos chicos, yo tengo más experiencia por la edad y se lo decía a los más jóvenes: los ves y te duele porque lo han dado todo, el cien por cien incluso más. No me quedaba otra que tirar un poco del carro. Esta generación merecía el oro, pero lo más importante es que este grupo de jugadores va a ganar torneos importantes. Vamos a ganar Eurocopas y Mundiales".

¿Cómo estaba Pedri?

"Pedri es muy emocional, lo veíamos abatido. Es difícil la presión mediática que ha vivido con 18 años en estos últimos tiempos. Ha jugado más de 70 partidos, no se le puede achacar nada, solo ayudarle y darle consejos porque es un grandísimo jugador que va a dar grandes alegrías a España. Tiene los pies en el suelo, es muy humilde. Solo queda darle la enhorabuena".

