Asensio confirma que se queda en el Real Madrid: "Esta temporada es importante para mí"

Marco Asensio es una de las caras ausentes en Valdebebas en el inicio de la pretemporada del Real Madrid. El motivo es que se está preparando para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde Benidorm, el futbolista ha atendido a la Agencia EFE para hablar sobre varios temas.

El jugador mallorquín está muy emocionado por acudir a la cita olímpica, ya que es de esas personas que sigue cualquier tipo de deporte y que le encanta seguir los JJOO. Asensio ha revelado que se enteró en Madrid de la noticia de su convocatoria, ya que se encontraba en su casa en la capital entrenando por si Luis de la Fuente le acaba llamando a filas. Cosa que, finalmente, sucedió.

El madridista ha explicado que De la Fuente confía en él y que a ambos les une una buena relación desde hace ya varios años. Esta confianza le lleva hasta Tokio, donde tendrá una oportunidad para reivindicarse, aunque, según ha confesado, él no piensa en esto ahora.

Asensio, con la Selección. Foto: Twitter (@marcoasensio10)

"Es una ilusión jugar unos Juegos Olímpicos. No pienso en reivindicarme. Pienso en hacerlo lo mejor posible y en ayudar a mis compañeros. Lo único que está en nuestra cabeza es intentar traernos la medalla de oro para España", ha asegurado Marco Asensio cuando le preguntaron sobre la opción de reivindicarse en los Juegos.

Lo cierto es que se ha escrito y hablado mucho sobre el futuro del futbolista balear. La temporada 2020/2021 no fue nada fácil para él. "Ha sido una temporada... diferente", ha señalado un Asensio que ha recordado que "ha sido la primera (al completo) después de la lesión".

"Ha habido momentos malos, con dolores, con situaciones complicadas que no iba entrando… pero desde hace cuatro o cinco meses ya me empecé a encontrar muy bien; sin dolores. La operación está totalmente olvidada; no hay que hablar ya de mi lesión. Estoy físicamente al 100% y mentalmente preparado para todo lo que viene. Estoy con muchas ganas. Esta temporada es importante para mí", ha informado.

¿El mejor Asensio?

Los aficionados del Real Madrid y también los de la Selección se hacen la pregunta de si se volverá a ver la mejor versión de Asensio. El jugador no tiene ninguna duda: "Sí". "Cuando ocurrió lo único que tenía en mente era no solo ser el de antes, era mejorar. He mejorado en muchos aspectos, sobre todo mentales. Ha habido algunos dolores que he tenido que superar, que son normales después de la lesión; pero eso ya está olvidado y totalmente recuperado. Ya no hay que hablar de eso, solo centrarse en rendir al 100% en el campo porque ahora estoy preparado para ello", ha apuntado.

Ver al mejor Asensio de vuelta supone que Ancelotti cuente mucho con él. Y con el técnico italiano ha revelado que ya ha hablado: "Sí, tuvimos una charla antes de venir a los Juegos Olímpicos. Fue corta, pero muy buena. Me dio buena impresión. Y qué voy a decir de él. Es un técnico muy experimentado, que ha estado en los clubes más grandes. Y esta temporada seguro que va a ser muy buena".

Zidane, Ramos, futuro...

El mallorquín ha tenido palabras para Zidane, del que ha dicho que ha significado "mucho" para él ser entrenador por el francés ya que "como jugador" era uno de sus "ídolos". "Escuchar sus consejos es algo muy especial", ha agregado, para después destacar que se entendían "a veces sin palabras".

Marco Asensio celebra su gol con el puño en alto EFE

En cuanto a Sergio Ramos, ha comentado "que ha dejado un legado increíble" y que "se va como leyenda del Real Madrid". "Yo siempre me he apoyado mucho en él, porque es un ejemplo de cómo hacer una gran carrera en un gran club y en la selección. Al final, los años pasan. Han decidido separar sus caminos y desearle lo mejor dónde vaya porque seguro que, como es él, lo hará bien donde esté", ha comentado sobre el adiós del central andaluz.

En cuanto a su futuro, Asensio no se mueve del Santiago Bernabéu. Ante la pregunta "su futuro pasa por el Real Madrid, ¿no?". El balear se ha mostrado de lo más contundente al responder con un "sí".

