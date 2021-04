Odegaard habla de sus sentimientos hacia el Real Madrid: las cesiones, su cambio por Cristiano...

Martin Odegaard vive sus últimos meses en el Arsenal, club al que se marchó cedido a comienzos del año. El Real Madrid le espera de regreso y el noruego ha recordado sus inicios en el club blanco en una entrevista para la web oficial de los gunners. Habla sobre las otra veces en las que salió cedido. Sobre todo, al principio, cuando se fue a los Países Bajos para jugar en el Heerenveen, primero, y en el Vitesse, después.

"Cuando me fui al Heerenveen, lo hice después de estar tres años en Madrid", cuenta. "No jugué con el primer equipo y, aunque jugar en el Castilla estaba bien, después de ese tiempo creí que eso no era demasiado bueno para mi evolución. Así que decidí salir. Pensé que ir allí me haría crecer como persona. Y cuando fui al Vitesse, al año siguiente, también sentí que sería óptimo para mi rendimiento dentro del campo", explica.

Como ahora en el Arsenal, Odegaard cree que "eso supuso un nuevo paso" para él en cuando a su rendimiento dentro del campo. En Londres ha encontrado los minutos que no tuvo durante la primera mitad de la temporada en el Real Madrid a las órdenes de Zinedine Zidane.

Debut de Odegaard con el Real Madrid en 2015. Foto (realmadrid.com)

Sobre su llegada al Madrid reconoce qué fue lo que le hizo convencerse para fichar por el club blanco: "Para mí, lo más importante fueron los planes que tenían para mí en el club, que consistía en entrenar con el primer equipo y jugar con el Castilla, donde estaba Zidane en el banquillo por entonces. Creo que para mí, en ese momento, a los 16, fue una buena solución", rememora varios años después.

Su debut de blanco

Y no olvidará nunca el momento en el que debutó con el primer equipo. Fue Cristiano Ronaldo quien le dejó su sitio en el campo: "Yo estaba emocionado, ansioso por debutar. Me avisaron de que jugaría 30 o 35 minutos. Y cuando vi cómo Cristiano venía hacia mí para darme el cambio, fue un momento tan especial como irreal. Recordaré ese momento el resto de mi vida", explica.

