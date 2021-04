Benzema pone a todos de acuerdo: "¿Dónde estaría el Real Madrid sin él?"

"¿Dónde estaría el Real Madrid sin su delantero centro, tanto en LaLiga como en la Champions League?". Esa pregunta que se hacía el diario L'Équipe tras el Real Madrid - Chelsea de este martes tenía como protagonista a Karim Benzema. No podía ser otro después de que el '9' galo devolviera la vida a su equipo en las semis con un golazo de media chilena.

Los elogios van para el futbolista más determinante del Real Madrid durante las últimas tres temporadas. Benzema, que quiere su final con el club blanco, acapara las portadas y las palabras de los analistas deportivos.

Siguiendo con L'Équipe, que calificó con un '7' su partido, solo detrás de N'Golo Kanté, no se escatimó en halagos: "Cargó con el peso de su equipo antes del descanso, logrando más allá del recital técnico dos golpes inmensos: uno con la izquierda, que lamió el poste de Mendy (23'), y otro de volea, que se convirtió en la igualada para los suyos (29'). Desde entonces estuvo menos a la vista, porque estuvo demasiado solo y un poco agotado por sus esfuerzos".

Karim Benzema se adelanta a la defensa del Chelsea, dispara y marca REUTERS

Elogios en Inglaterra

Lo mismo en Inglaterra, donde Joe Cole y Rio Ferdinand se rendían a él. "Se ha convertido en un líder", decía el primero, ex del Chelsea. "Fue un rayo de luz en los primeros 30 minutos, cuando el partido se escapa. El Chelsea necesita contenerle en la vuelta porque es quien marca la diferencia", dijo tras la retransmisión en BT Sport.

Ferdinand, ex del Manchester United, era más claro todavía: "Si Benzema hubiera estado en el Chelsea hoy, hubieran ganado tanto hoy como lo harían en Stamford Bridge. Es un delantero completo, entiende todos los fundamentos básicos. Técnicamente es top", analizó.

Lo de Karim es impresionante, me alegro por él Zinedine Zidane

En Madrid, el mejor de los elogios llegó por parte de su entrenador, Zinedine Zidane. El técnico francés aseguró que Benzema "es impresionante": "Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. No me sorprende lo que hace cada partido. Estoy con todos los jugadores de la misma manera, el esfuerzo que han hecho hoy creyendo en lo que hacemos ante las complicaciones en una semifinal de Champions, en la que hay que sufrir, me alegro por todos. Estamos vivos y tenemos que ir a Londres a meter goles e intentar ganar el partido", dijo en rueda de prensa.

