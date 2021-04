Marcelo, elegido para una mesa electoral el 4-M: no podría jugar contra el Chelsea en Londres

El Real Madrid podría perder a Marcelo de cara al partido de vuelta de las semifinales de Champions League contra el Chelsea. El motivo no es ningún problema físico ni una sanción sino las elecciones a la Asamblea de Madrid, que se celebrarán el próximo martes 4 de mayo. El brasileño fue seleccionado para formar parte de una mesa electoral a solo un día del partido del equipo blanco.

Los jugadores de Zinedine Zidane visitarán Stamford Bridge, en Londres, el día 5 de mayo. El equipo, como marca el protocolo, viajará desde Madrid un día antes, pero Marcelo debería quedarse en tierra si no obtiene el permiso necesario. La Junta Electoral argumenta que Marcelo podría volar al día siguiente, pero esto significaría que tendría que romper la burbuja del equipo, lo cual va en contra de los parámetros de la UEFA.

Como adelantó El Mundo, Marcelo podría perderse el partido de vuelta contra el Chelsea. El Real Madrid y el entorno del futbolista ya están trabajando a contrarreloj para obtener el permiso, convenciendo a la Junta Electoral de que el brasileño ha de viajar con el resto del equipo para poder formar parte de la expedición blanca. Hasta ahora los intentos han sido en vano, pero se seguirá presionando para que Marcelo esté en el partido.

Cesar Azpilicueta presiona a Marcelo al borde de la banda REUTERS

Marcelo fue elegido por sorteo el pasado 5 de abril para formar parte de la mesa electoral. Desde entonces, las justificaciones han sido rechazadas ya que la Junta Electoral entiende que el martes no hay ningún motivo laboral que le impida llevar a cabo su función en los comicios. Otro jugador, el canterano Víctor Chust, también ha sido llamado a una mesa, pero en su caso ya era baja para el partido por una lesión.

Un problema para Zidane

El Real Madrid jugó este martes la ida de las semifinales contra el Chelsea. El partido, disputado en Valdebebas, acabó con empate a uno en el marcador y Marcelo fue titular en el once de Zidane. La baja por lesión de Ferland Mendy dejó un hueco al brasileño en el equipo y, por ahora, no hay seguridad alguna de que el lateral francés vaya a estar disponible para la vuelta. Si Mendy no se recupera a tiempo y a Marcelo no le dan permido para viajar el martes, el cuadro merengue tendrá un problema en su defensa.

[Más información: El Real Madrid resiste y cree: las razones para seguir soñando con la Champions League]