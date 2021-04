El Real Madrid, a por su primera 'final' ante el Liverpool con el espíritu de Kiev

Llegó la hora de la verdad. Quedan ocho equipos vivos en la Champions League 2020/2021, pero antes de que acabe este mes de abril, solo quedarán cuatro. Los cuatro mejores. Y para estar entre ellos, en esas esperadísimas semifinales, Real Madrid y Liverpool se enfrentan en cuartos de final.

El primer duelo de la 'guerra' por un billete a semifinales se desarrolla en el Estadio Alfredo Di Stéfano. 19 Copas de Europa se dan cita en Valdebebas y aunque la eliminatoria se decidirá en el mítico Anfield, llegar hasta allí con ventaja puede ser muy importante.

Real Madrid y Liverpool son viejos conocidos. Ambos se enfrentaron en aquella recordada final de Kiev, en el año 2018, en la que los blancos acabaron levantando La Decimotercera y en la que Salah acabó lesionado y Bale como el MVP de la final después de firmar un doblete, con golazo de chilena incluido.

Chilena de Bale en la final de Kiev

Gareth Bale no estará ahora en el Di Stéfano, pero si un Mohamed Salah que aunque se quitó la 'espinita' ganando la 'Orejona' un año más tarde, todavía tiene una cuenta pendiente con el Real Madrid. Sobre el pasado han hablado todos los protagonistas en la previa, pero ahora toda mirar al presente y al futuro. Y, una vez más, solo puede ganar uno.

Sin Sergio Ramos

Sergio Ramos, el gran capitán, volvió lesionado del parón de selecciones y es baja para este duelo de ida frente al Liverpool. El de Camas no estará en el terreno de juego y su sitio será ocupado por Nacho Fernández. Después de jugar contra el Eibar con un dibujo de 3-5-2, Zidane recupera su tradicional 4-3-3 y en defensa, además del canterano estarán Lucas Vázquez, Varane y Ferland Mendy.

En portería y en el centro del campo no hay dudas de los protagonistas. Bajo los tres palos se situará el innegociable Courtois, con Casemiro, Modric y Kroos formando el trío de la medular. Más dudas podría haber arriba, aunque ahí también hay dos puestos prácticamente asegurados.

Abrazo entre Benzema y Asensio para celebrar un gol LaLiga

Benzema es intocable y será el '9' de referencia. A su lado estará Asensio. El mallorquín va recuperando su mejor nivel. Después de haber cosechado numerosas críticas a lo largo de la presente temporada, el jugador balear vuelve poco a poco a ser el que era y lleva tres partidos marcando de manera consecutiva.

La gran duda en el once titular del Real Madrid es quién será el tercer miembro del tridente. Parece que Vinicius cuenta con una ligera ventaja sobre Rodrygo. Aunque este último es muy del gusto de Zidane, el ex del Flamengo ha demostrado en las últimas semanas que es capaz de revolucionar él solito cualquier partido.

La duda de Klopp

El Liverpool ya no es aquel equipo imbatible de hace dos años. A estas alturas son séptimos en la Premier League y aunque no son favoritos en la eliminatoria, siguen teniendo la base del conjunto que se proclamó campeón de la Champions en 2019. Algunos infravaloran a los de Anfield. Un error que en la casa blanca no van a cometer.

Pese a contar con importantes bajas, en especial en defensas, sin un Van Dijk que ha sigue volcado en el proceso de recuperación de su grave lesión, Klopp se encomienda a los Robertson, Alexander-Arnold y compañía. Con la batuta Thiago Alcántara y en ataque Salah, Mané y un tercero que puede ser Firmino o Jota, y es que este último acompañó a su entrenador en la rueda de prensa previa.

Real Madrid - Liverpool

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.

Eibar: Alisson; Robertson, Kabak, Phillips, Alexander-Arnold; Thiago, Wijnaldum, Fabinho; Salah, Jota o Firmino y Mané.

Árbitro: Felix Brych (Comité alemán)

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid, España).