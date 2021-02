Lección de Freuler, el jugador del Atalanta expulsado ante el Real Madrid: "Pido disculpas"

"No hay mucho que decir". Con esas palabras comienza Remo Freuler una pequeña carta publicada en redes sociales. El jugador del Atalanta se disculpa por la expulsión recibida en el partido ante el Real Madrid y centra toda la atención en buscar la remontada en la capital española. Una actitud muy diferente a la que tomaron gran parte de sus compañeros e incluso entrenador, que protagonizaron duras críticas contra el colegiado al poco de terminar el partido.

En su publicación, Freuler se sincera: "Lo siento mucho y quiero pedir disculpas al equipo, a la afición y a todos los seguidores del Atalanta". El zaguero reconoce que no quiere "hablar del episodio" y destaca el trabajo de sus compañeros durante todo el partido pese a estar con uno menos.

"Seguimos vivos gracias a los chicos que ayer hicieron un gran partido en 10 minutos. Estoy seguro de que haremos un gran partido en Madrid", ha subrayado en la imagen compartida en Instagram y en la que compañeros y amigos le han trasladado su apoyo. Toda una lección la del central y que choca considerablemente con la actitud tomada por el resto del Atalanta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Remo Freuler (@remo_freuler)

La jugada fue determinante. Mendy recibió un buen balón de Vinicius y se colaba directo y sin oposición en el área. El francés controló y se dirigió hacia el portero. Sin embargo, Freuler le tocó levemente por detrás y acabó arrollando al jugador del Real Madrid. El colegiado entendió que era el último defensa y que era una ocasión manifiesta de gol, por lo que no tuvo que revisar la ación y expulsó con roja directa a Freuler.

Esa decisión marcó, evidentemente, el resto del encuentro. El Atalanta, equipo italiano pero caracterizado por su potencial en ataque, tuvo que cambiar por completo el plantemiento del partido ante el Real Madrid. Los de Gasperini se echaron atrás y se centraron al cien por cien en la defensa. Tanto que Courtois no tuvo que intervenir en ninguna ocasión. Los de Bérgamo aguantaron y solo un golazo de Mendy en el tramo final logró llevar la eliminatoria a Madrid con ventaja merengue.

Gasperini habla de censura

El técnico del Atalanta estalló ante los medios de comunicación, pero controlando algunas de sus declaraciones. Según explicó él mismo, no podía hablar demasiado porque podía enfrentarse a dos meses de sanción por parte de la UEFA. Gasperini, eso sí, criticó al colegiado y aseguró que nunca había jugado al fútbol tras esa decisión.

"Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos, y esto es un suicidio. No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé [...]. Esto es un suicidio para el fútbol, es necesario tener más conocimiento del fútbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol", denunció en los momentos posteriores a la derrota ante el Madrid. Gasperini subrayó que la roja "arruinó" el partido y, pese a todo, mantuvo las opciones de su equipo en la vuelta.

[Más información - Atalanta - Real Madrid: la otra posible expulsión de la que no se habla]