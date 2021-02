Rajada de Gasperini, entrenador del Atalanta, contra el árbitro: "Arruinó el partido con la roja"

Enfado monumental del entrenador del Atalanta por la actuación arbitral. Gasperini, en la comparecencia posterior a perder contra el Real Madrid en la ida de octavos de final, mostró su contrariedad por la tarjeta roja que mostró el colegiado antes del minuto 20. Una acción que fue muy protestada y que cambió por completo el pantemiento del partido.

Gasperini aseguró que esa tarjeta roja "arruinó" el partido y puso en duda los conocimientos del árbitro principal sobre el fútbol. El entrenador del Atalanta incluso llegó a señalar que iba a ser comedido para evitar una sanción de la UEFA por sus críticas al equipo arbitral.

"Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos, y esto es un suicidio. No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé", subrayó en declaraciones a Sky Sports tras el 0-1 ante el Real Madrid. "Esto es un suicidio para el fútbol, es necesario tener más conocimiento del fútbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol", criticó. "Si no lo entienden, que hagan otro trabajo".

Gasperini incidó en que "no hay que ser ingenieros de la NASA para entenderlo" y calificó de "clamoroso" el arbitraje que se produjo en el Atalanta-Real Madrid. "Es imposible esto", repitió el entrenador del conjunto italiano. Y es que, según Gasperini, "sin la roja hubiera sido otro partido". Esa tarjeta, para el técnico del Atalanta, "arruinó el partido" y lo cambió "radicalmente".

La entrada de Remo Freuler a Mendy que le costó la expulsión REUTERS

"Nuestra satisfacción era poder jugar contra el Madrid. No sé qué pasaría -sin la roja-, pero el partido cambió". La decisión de sacar roja directa fue "excesiva" y obligó al Atalanta a centrarse en el aspecto defensivo. Gasperini, pese a todo, mandó un mensaje de optimismo defendiendo que "la clasificación no está cerrada" y ganando en Madrid podrán conseguir el pase. "Está claro que este partido pesa", finalizó.

Misma postura defendió el jugador Toloi, que en Sky Sports mostró su posición: "Para mí no era roja. Estaba Romero y el balón no iba hacia la portería", por lo que no debería haberse producido la tarjeta directa. "Con diez todo fue más difícil".

Esa roja en el minuto 17 cambió por completo el devenir del partido. Mendy encaraba y se colaba en el área cuando Freuler le tocó levemente por detrás. Un contacto que hizo caer al jugador merengue y que, como observó el árbitro, evitó que el lateral se plantara solo ante el portero.

Zidane evita polémicas

El técnico del Real Madrid también fue preguntado acerca de la acción más polémica de la noche. Zidane afirmó que "es el árbitro el que toma la decisión" y que "lo más importante es el resultado" que se llevó el equipo merengue hacia la capital.

"Marcar fuera es importante, aunque todo queda abierto para la vuelta. Es un buen resultado por haber marcado fuera. El Atalanta es un buen equipo cuando defiende y es importante para nosotros haber marcado un gol fuera de casa", finalizó el técnico del Real Madrid.

