Courtois celebra la portería a cero: "No me esperaba la noche tan tranquila"

El Real Madrid se llevó un importante triunfo ante el Atalanta en la ida de octavos de final de la Champions League. El cuadro merengue se lleva un buen resultado de Italia y Courtois certifica un nuevo encuentro sin recibir ni un solo gol. El belga está en racha y es una muestra de la coordinación que existe en la línea defensiva.

El propio Courtois, al término del partido, destacó en los micrófonos de Movistar + que se sorprendió por el poco trabajo que tuvo. Y es que el Atalanta, una vez recibió la tarjeta roja, se volcó en defensa y apenas generó peligro. Courtois, de hecho, se marchó de Bérgamo sin tan siquiera tener que hacer una estirada importante.

"No me esperaba la noche tan tranquila en la portería. Hemos defendido bien, la roja ayudó. Ellos defendían bien atrás, a la contra", recalcó Courtois ante los micrófonos. Según el arquero, "esta semana" habían "trabajado el balón parado" y "moverles", algo que ha acabado dando sus frutos." Al final, golazo de Mendy".

"Si ves los partidos del Atalanta siempre hay muchos goles. Nos esperábamos un partido complicado", aseguró Courtois. Sin embargo, el arquero del Real Madrid ha entendido que "con la roja es normal que defiendan atrás y busquen el 0-0" o "un gol a la contra", como acabó ocurriendo.

"No siempre hemos podido crear mucho. Lo importante es que hemos encontrado ese gol fuera". Courtois, pese a la portería a cero y el triunfo, dejó claro que la eliminatoria aún no ha finalizado: "No podemos pensar que ya estamos. En la Champions League sabemos que es un partido complicado la vuelta también".

Los lesionados

"Hay que ver quién vuelve pronto y quién no. Estamos los que estamos y estamos peleando para que cuando estemos todos estemos en la lucha en La Liga y la Champions. No es fácil. Son cuatro porterías a cero seguidas, el trabajo defensivo de todo el equipo vale mucho".

