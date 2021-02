El once del Real Madrid ante el Valladolid

El Real Madrid viajará hasta Valladolid para vérselas con el equipo de Sergio González. El conjunto merengue quiere aprovechar el pinchazo del Atlético en la pasada jornada de La Liga y, además, llegar de la mejor forma posible al duelo de Champions ante la Atalanta. El equipo blanco, sin embargo, lo hará con una plantilla en horas bajas.

No por mal rendimiento, pues en los últimos encuentros el once del Real Madrid ha mostrado suficiente seriedad en el terreno de juego como para no dejar escapar los tres puntos. Pero sí por el estado físico del vestuario, que tendrá que lidiar una vez más con numerosas bajas en el esquema habitual. A los ya conocidos como Sergio Ramos o Fede Valverde, entre otros, se ha sumado a última hora una pieza clave como Benzema.

El delantero francés causará baja por unos problemas musculares que le apartaron justo antes del entrenamiento del conjunto merengue. Por ello, Zidane ha tenido que tirar de canteranos para completar una convocatoria de 19 jugadores y donde, entre otros nombres, estará el joven Hugo Duro, fichaje estrella del filial y que podría tener su oportunidad en La Liga.

Alineación del Real Madrid

Más allá de esas caras menos habituales, el once de Zidane no apunta a grandes sorpresas. El 4-3-3 se mantiene en los partidos del Real Madrid y el francés no puede arriesgar con una Liga tan apretada en la que cada partido es una final. La portería la ocupará, como siempre, Courtois. Y la línea defensiva la conformarán los habituales y disponibles. Es decir, la pareja Nacho-Varane.

Ambos centrales se han asentado en el conjunto merengue y, con la baja de Sergio Ramos, Nacho ha entendido su nuevo papel en el equipo. De la misma manera, Varane ha dado un paso al frente para liderar la línea defensiva y convertirse en una de las referencias en el terreno de juego. Mendy repetirá en el lateral izquierdo y, dadas las ausencias para el derecho, será Lucas Vázquez quien vuelva a la banda derecha en calidad de defensa.

¿Hora de Mariano?

El tridente de Modric, Casemiro y Kroos se mantendrá en el centro del campo. Más teniendo en cuenta las pocas opciones de Zidane, que solo tiene a Isco como recambio de primer nivel para dicha zona del campo. Y, en punta de ataque, todo hace creer que Mariano volverá a contar con una oportunidad como titular en competición liguera.

El delantero no está contando con demasiados minutos y la ausencia de Benzema le convierte en el único '9' puro del primer equipo. Los acompañantes son los menos dudosos. Si Zidane cumple con los últimos encuentros, Asensio será ataque por una de las bandas y Vinicius, que está dejando buenas sensaciones, irá por el otro costado.

Zidane, en la rueda de prensa previa, no ha escondido la dificultad de jugar sin Karim. "Todos los jugadores que se lesionan es un palo fuerte. Sabemos el jugador que es Karim para nosotros, como te acabo de decir no va a poder estar mañana y tenemos que pensar en los que van a estar y recuperar cuanto antes a todos los lesionados", trasladó ante los medios.

