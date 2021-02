El agarrón a Casemiro que debió ser penalti: Alberola Rojas 'castigó' al Real Madrid

La primera parte del partido entre el Real Madrid y el Getafe estuvo marcada por la polémica protagonizada en una acción dentro del área azulona. Un agarrón claro de Sofian a Casemiro pudo acabar en pena máxima, pero Alberola Rojas, el colegiado del encuentro, no creyó que fuera suficiente para señalar el penalti a favor de los de Zinedine Zidane.

La jugada ocurrió durante un lanzamiento de córner del Real Madrid. Sofian agarraba a Casemiro, que caía en el área. El brasileño se iba al suelo justo antes de que Karim Benzema rematara de cabeza el balón y lo mandara al travesaño, aunque la jugada acabó siendo anulada por falta del delantero francés en el salto. Eso sí, la acción de Sofian y Casemiro era previa a la falta de Benzema, por lo que se debió pitar penalti.

Se trata de una jugada interpretable que el colegiado no vio o entendió que no era penalti. Desde la sala del VAR, con José Luis Munuera Montero al mando, tampoco le comunicaron nada para corregir su decisión y la acción quedó en nada. En las redes sociales, los madridistas clamaron por la falta de Sofian dentro del área que no se pitó.

La imagen, sin embargo, no se vio en las repeticiones de la transmisión televisiva, poniendo el foco únicamente en el cabezazo de Benzema.

Posible penalti sobre Casemiro



️ @NachitoTV: "Es un agarrón importante y, aunque es interpretable, para mi es penalti"



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/bQo1vHMrW5 — DirectoGol (@DirectoGol) February 9, 2021

La imagen es similar a la que sucedió en el partido contra Osasuna en Liga. Casemiro también fue víctima de un agarrón en el área rival, siendo Oier el que derribó al brasileño. El colegiado no señaló la pena máxima y el partido acabó en empate, dejándose el Madrid dos puntos injustamente.

Agarrón de Oier a Casemiro

Sin goles al descanso

Real Madrid y Getafe empataban sin goles al descanso en el partido aplazado correspondiente a la primera jornada de LaLiga Santander que se disputa en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El Real Madrid tuvo la ocasión más clara para marcar en la primera parte con un remate de cabeza del francés Karim Benzema a los 13 minutos, tras un saque de esquina, que se estrelló en el larguero.

El centrocampista croata Luka Modric, con un disparo potente a los 37 minutos que despejó a córner el portero del Getafe, David Soria, también pudo adelantar al Real Madrid.

[Más información: "Isco gusta mucho a Lopetegui": Mijatovic le coloca en el Sevilla tras su última suplencia]