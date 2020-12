La crisis en el Dortmund cambia las expectativas de Reinier y el Real Madrid

El Borussia Dortmund ha cesado a su entrenador unas horas antes de que se realice el sorteo de la Champions League. Pese a haber avanzado en la competición europea, su situación en la Bundesliga no ha convencido en la cúpula y más tras la última derrota en la competición alemana. Por ello, Lucien Favre ha dejado de ser el técnico del cuadro alemán. Una noticia que afecta tanto al Real Madrid como a Reinier.

El joven jugador brasileño, una de las últimas apuestas de la entidad merengue de cara al futuro, tiene contrato de cesión para las dos próximas temporadas. Sin embargo, hasta el momento no estaba jugando lo suficiente. Una irregularidad que, acompañada del contagio por coronavirus que sufrió el jugador merengue, le ha impedido mostrar su potencial en el Dortmund.

En total, Reinier se ha perdido cinco partidos por la Covid-19, en otros cuatro se quedó en el banquillo sin ningún minuto y en dos ocasiones no fue convocado. Además, en la Champions League apenas llega a los 20 minutos disputados y en la Bundesliga no ha disfrutado de más de media hora en un mismo encuentro. Datos que no ayudan y que correspondían a una decisión del técnico.

Lucien #Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entscheidungsträger des #BVB haben sich nach der 1:5-Heimniederlage bei #BVBVFB einmütig darauf verständigt, Favre und seinen Co-Trainer Manfred #Stefes mit sofortiger Wirkung freizustellen. — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2020

Tras perder ante el Stuttgart por 1-5, donde Reinier disfrutó de esa media hora de juego, el club tomó la decisión "por unanimidad" de cesar a Favre y a su asistente Stefes. El club destacó su agradecimiento por la labor del entrenador y la dificultad de dar el paso, pero vieron "un gran riesgo" de no cumplir los objetivos de la temporada que se habían marcado. Edin Terzic se quedará a los mandos del equipo hasta final de la actual campaña.

El Real Madrid, y concretamente Reinier, siguen de cerca una situación que solo puede ir a mejor. El brasileño fue una apuesta de la directiva germana y de ahí la amplitud de la cesión. El próximo encuentro para comprobar si el cambio de entrenador hace efecto será ante el Werder Bremen en la jornada de entre semana. Por delante, además de media temporada en la Bundesliga y en la Copa, aún queda la Champions.

El Madrid, atento

La mala situación de Reinier se viene sucediendo desde hace casi un mes. A mediados de noviembre, antes de que fuera positivo por la Covid-19, sus minutos no terminaban de convencer. Y el Real Madrid, que siempre mantiene el análisis de las cesiones que acuerda, no era optimista. Con dos años por delante, y teniendo en cuenta las numerosas ofertas que tuvo Reinier para salir cedido, había que estar alerta.

Su gran respiro llegó durante el parón de selecciones, donde fue convocado por la sub21 de Brasil y allí, junto a otro madridista como Rodrygo, recuperó sus mejores sensaciones.

