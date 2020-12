Gil Manzano dirigirá el partido entre Real Madrid y Athletic: González González, en el VAR

El Real Madrid quiere seguir con su buena racha de triunfos. Los blancos han solventado de la mejor forma posible las tres finales que tenían por delante con tres triunfos de mucha categoría y que no solo han servido para devolverle la confianza al conjunto blanco, sino también para demostrar que los de Zidane saben, y mucho, jugar al fútbol.

Las victorias contra Sevilla, Gladbach y Atlético de Madrid han cambiado por completo el panorama del conjunto merengue, ya que le han permitido salir del agujero en el que estaban inmersos y afrontar el futuro con mayor determinación y ganas. Ahora, confían mucho más en ellos mismos y han visto recompensado su trabajo.

Sin embargo, tal y como afirman desde el vestuario blanco, esto solo han sido tres partidos, importantes, pero hay que seguir. El haber sumado nueve puntos de nueve posibles en tres enfrentamientos que eran clave para mantenerse en la pelea por la Champions y LaLiga les llena de moral, pero no les hace perder la perspectiva real de la temporada.

Piña de los jugadores del Real Madrid para celebrar un gol en el Derbi Reuters

El próximo encuentro del equipo blanco será ya este martes, ya que los blancos tienen un partido adelantado de la jornada 19, fecha en la que deberían medirse al Athletic Club. De esta forma, el equipo bilbaíno visitará la Ciudad Real Madrid para disputar en el Alfredo Di Stéfano el partido correspondiente que se adelanta a esta próxima semana.

Los blancos no quieren perder la buena dinámica y esperan sacar otros tres puntos ante el equipo de Garitano, que no ha arrancado bien la temporada y que está muy necesitado de puntos y alegrías. Los vascos están teniendo muchos problemas de cara a gol y eso provoca que se sitúen en una zona en la clasificación en la que no se encuentran para nada cómodos.

Encima tendrán que visitar al Real Madrid en el momento más complicado, justo cuando los blancos han vuelto a recuperar la velocidad de crucero y cuando todos empiezan a encontrarse a gusto después de un inicio de temporada con demasiadas dudas y con algunos resultados que no han sido especialmente positivos.

El partido tendrá lugar el martes 15 de diciembre a las 22:00 horas de la noche en el estadio Alfredo Di Stéfano y será dirigido por el colegiado Jesús Gil Manzano. Por su parte, en la sala VAR estará José Luis González González. Ambos serán los árbitros encargados de conducir e impartir justicia en un duelo muy importante en el que están en juego las opciones del Real Madrid por seguir escalando posiciones en la tabla.

Turno para el Barça

Sin embargo, este no será el único partido adelantado de la jornada 19 del campeonato, ya que el FC Barcelona también tendrá compromiso entre semana. El equipo culé jugará el miércoles 16, esta vez a las 21:00 horas, en lo que será un importante duelo frente uno de los equipos más en forma del campeonato, la Real Sociedad de Imanol Alguacil.

Podría ser una buena oportunidad para los de Koeman de recortar puntos y escalar posiciones en la tabla clasificatoria ya que tienen varios partidos atrasados. Por su parte, este encuentro será dirigido por José María Sánchez Martínez, mientras que Iglesias Villanueva estará en el VAR.

[Más información: Las 8 claves del baño de Zidane al 'Cholo' Simeone]