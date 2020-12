Modric troleó a Sergio Ramos en Instagram: el vacile viral por su look

El Real Madrid vuelve a sonreír. La victoria lograda contra el Borussia Mönchengladbach es la mejor noticia para recuperar la confianza y así lo mostraron los jugadores blancos en redes sociales tras el encuentro. Uno de los más activos fue Sergio Ramos, que compartió una foto junto a Karim Benzema y un mensaje celebrando el triunfo:

"Era el día, era la hora, era el momento. ¡Somos el Real Madrid!", escribía Sergio Ramos desde su Instagram. Karim, que metió los dos goles del encuentro, era el otro protagonista. Sin embargo, algo se robó la atención de los seguidores del camero en la caja de comentarios: un mensaje de Luka Modric.

El croata, otro de los grandes protagonistas del partido, no quiso dejar pasar la oportunidad de trolear a su capitán por su look: "¿Donde has aparcado el caballo?", le decía Modric a Ramos a tenor de su estilismo y por su conocida afición al mundo del caballo.

En plena celebración, Ramos se lo tomó de la mejor de las maneras y respondió a Modric haciendo una votación con sus seguidores sobre los look del vestuario. En la foto volvían a aparecer Sergio y Benzema, además del propio Modric y Lucas Vázquez. Parece que en el vestuario hubo tiempo para el vacile y las bromas tras cumplir el Madrid con su objetivo de pasar a octavos de la Champions.

La votación de Sergio Ramos sobre los looks en el Real Madrid

El Madrid ganó, pero sobre el campo la imagen fue bien distinta a lo que enseñaron en redes desde el vestuario. Los jugadores celebraron el triunfo con normalidad, sin querer dar mayor importancia al pase a octavos, que están obligados a conseguir temporada sí y temporada también. Las circunstancias (los malos resultados) llevaron al Madrid a jugárselo en la última jornada, pero conseguirlo no fue motivo de euforia.

