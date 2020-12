Benzema: "Si jugamos así, creo que ningún equipo nos puede hacer daño"

Karim Benzema fue el gran artífice de la victoria del Real Madrid ante el Borussia Mönchengladbach. El francés, en su partido 527 con la camiseta blanca -marca que le sirve para empatar con Roberto Carlos como el extranjero con más encuentros disputados con el equipo merengue-, marcó los dos goles del partido y habló después a pie de campo con Movistar+.

El delantero reivindicó el trabajo del equipo en el Di Stéfano este miércoles: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero entramos bien al partido y que teníamos ganas de demostrar que somos los mejores. Teníamos ganas del partido, de ganar. Metimos goles y pudimos marcar más, este es el buen camino".

Benzema aseguró a continuación que si juegan como contra el Borussia, nadie los va a poder ganar. "Yo creo que es un buen partido para nosotros, del camino que tenemos que hacer. Cada partido es una final para nosotros. Sabemos que los adversarios son muy fuertes, pero si jugamos como hoy, creo que ningún equipo nos puede hacer daño", afirmó el '9'.

Además, el ariete también quiso reivindicar la figura de Zidane y de sus compañeros: "Siempre preparamos bien los partidos para estar bien el día del partido. Es verdad que no tenemos ese punto de suerte siempre para meter goles y llevarnos los tres puntos, pero hoy hicimos un buen partido. El equipo necesitaba un partido como el de hoy".

"Todos salimos reforzados. Todos. Somos una familia y todos nosotros estamos aquí para ganar. Estamos en el buen camino y vamos a continuar", comentó después. Y es que el camino del Real Madrid se despeja en parte al quedar primero de grupo -estos son sus posibles rivales en octavos-, aunque Karim Benzema apunta que "para llegar a la final, te tienen que tocar los mejores".

Un Karim feliz

Dos goles en un partido muy importante para él y recado para los que dicen que no es un '9': "Yo siempre estoy para ayudar al equipo. Si puedo hacer de '9' lo hago y si puedo hacer de '10', pues también lo hago. Lo importante es el equipo". "Me hace muy feliz, Roberto Carlos es una leyenda de este club y esto me llena de orgullo. Ahora quiero seguir adelante con este club", comentó sobre su marca.

Karim Benzema celebra su segundo gol al Borussia REUTERS

Una marca que, si nada lo impide, batirá este mismo sábado en el derbi contra el Atlético de Madrid. Salvo sorpresa mayúscula, Benzema será de la partida ante los de Simeone en el Di Stéfano y será en ese partido en el que se convierta en el extranjero con más partidos disputados con el Real Madrid. Casi nada.

Antes de retirarse a vestuarios, Benzema fue preguntado por Sergio Ramos. El capitán volvió a un once después de ser baja en los últimos partidos por lesión e incluso estuvo a punto de marcar, si no hubiese sido por una gran mano de Sommer. "Es el mejor defensa del mundo, es nuestro capitán. Aunque no esté en el campo, siempre está con nosotros", concluyó Karim.

