El once del Real Madrid ante el Sevilla

El Real Madrid tiene una de sus próximas tres finales en el Ramón Sánchez Pizjuán. El equipo de Zidane no atraviesa su mejor momento y el duelo ante los de Julen Lopetegui tendrá la tensión habitual del rival y la de la situación que envuelve al equipo merengue. El empate ante el Villarreal y las derrotas ante Alavés y Shakhtar no han dejado en una buena posición a los madridistas.

Por ello, ganar al Sevilla tras unos días de reflexión y como previa a los partidos ante el Borussia y el derbi ante el Atlético se antoja fundamental para la plantilla capitalina. Zidane aún cuenta con bajas, pero en su última convocatoria ha podido incorporar a otros rostros desaparecidos como el de Álvaro Odriozola. Sergio Ramos, duda hasta el mismo día del entrenamiento, finalmente no ha viajado.

El conjunto merengue repetirá algunas de sus piezas en el once inicial. Courtois es indiscutible y, pese a no ha conseguido dejar la portería a cero en las últimas jornadas, ha salvado en más de una ocasión al equipo merengue. Titular sí o sí y que repetirá ante un Sevilla que llega dolido y a cero tras su derrota contra el Chelsea.

La zona defensiva, en línea de cuatro como suele ser habitual, estará comandada por Raphael Varane. Cuestionado por sus últimas actuaciones, el defensa galo también debe dar un paso al frente sin Sergio Ramos en el césped. Militao le acompañará y los laterales estarán cubiertos por Lucas Vázquez, el multiusos de Zidane, y Mendy, también del gusto del técnico francés.

Alineación del Real Madrid

Zidane, además, probablemente apostará por su tridente tradicional en el centro del campo. Casemiro es determinante a la hora de mantener la presión defensiva del Real Madrid. Junto a Modric y Kroos, escuderos de lujo para armar el ataque merengue, el francés tendrá a su mediocampo formado. Un poco más adelante estará Odegaard, que está convenciendo al entrenador y que, pese a los malos resultados, está dejando un gran sabor de boca tanto para el presente como para el futuro.

Acompañante de Karim

La punta de ataque la completarán Karim Benzema y Rodrygo. El delantero francés volvió a la disciplina merengue en la última jornada europea. Karim viajó a Ucrania y, aunque la derrota fuera dura, supuso una buena noticia para un Real Madrid que se había quedado con Mariano como único delantero centro. El galo, máximo goleador del equipo, también necesita coger ritmo para las finales que se avecinan por delante.

Zinedine Zidane y Lucas Vázquez, durante el partido frente al Shakhtar Donetsk REUTERS

De compañero de delantera tendrá al joven Rodrygo, que va aumentando sus minutos en el equipo de Zidane y en varias ocasiones como titular. El brasileño siempre cumple y, aunque no termine de ver portería, sí que está generando ocasiones de gol suficientes como para formar parte del once inicial del Real Madrid y revertir la situación.

El entrenador francés ha dejado claro su planteamiento: hay que apretar en defensa y no perdonar en ataque. "No es el dibujo, al final cuando no tienes el balón debes estar concentrado para defender. Con un dibujo u otro debes estar concentrado. Sabemos tener nuestro equilibrio, hemos tenido muchos partidos con la portería a cero y es lo que vamos a intentar mañana".

