Zidane : "Nunca he pensado que soy intocable; me siento fuerte"

El Real Madrid se mide al Sevilla en un momento de mucha tensión en el entorno blanco. Los recientes malos resultados en Liga y Champions League obligan a los de Zinedine Zidane a ganar en su visita al Sánchez Pizjuán. El técnico francés, cuestionado por la situación del equipo, comparece en rueda de prensa desde Valdebebas en la jornada previa al encuentro.

Zidane se midió a los medios de comunicación y habló tras la derrota contra el Shakhtar. La figura del técnico galo está en una posición delicada y fue de eso de lo que más le preguntaron en su comparecencia. Además, tuvo que responder a la actualidad que rodea al Madrid en cuanto a los lesionados y demás.

Situación complicada

"Conocemos la situación. Queremos intentar competir, es una oportunidad para cambiar el chip. Confío en mis jugadores. La situación es complicada. Mañana es una oportunidad de demostrar que somos el Real Madrid".

Partido contra el Borussia

"Lo más importante es el de mañana, no podemos pensar en el siguiente. Hay que puntuar y hacer un buen partido ante un rival muy bueno. Nos gustan los partidos así. Sabemos los partidos que tenemos, pero primero viene el de Liga".

Confianza del club

"Sí, sí. Completamente. De todos. No puedo estar contento cuando perdemos un partido, pero sabemos la suerte que tenemos de estar aquí. Voy a pelear. Es lo que voy a hacer hasta el último día. Los jugadores están aquín y saben también lo que supone".

Críticas hacia él

"No me molesta vuestro trabajo. Es la vida. Mi cargo es eso. Cuando no ganas partidos es normal que haya críticas. No va a cambiar lo que pienso de mis jugadores, primero, y del trabajo que hago todos los días. Tenemos dificultades, pero vamos a seguir".

Recuperación de Sergio Ramos

"No vamos a arriesgar nada. Si puede estar con nosotros, va a estar. No quiero a un jugador con molestias para que luego se haga más daño. Veremos cómo haremos mañana y espero recuperarle cuanto antes. Prefiero tener a todos".

Partido clave para Lopetegui

"Espero un Sevilla bueno, competitivo, como siempre. Cada entrenador elige su 11, mañana es otro partido, contra nosotros. Vamos a ver a quién va a poner mañana".

Apoyo del vestuario

"Al final vosotros inventáis cosas, de que los jugadores están o no conmigo. Los jugadores lo que quieren es sacar adelante esto, todos juntos. Me muestran su cariño todos los días. Sé la historia que tengo en este club. Son ellos los primeros que no están contentos".

Se encajan muchos goles

"No es el dibujo, al final cuando no tienes el balón debes estar concentrado para defender. Con un dibujo u otro debes estar concentrado. Sabemos tener nuestro equilibrio, hemos tenido muchos partidos con la portería a cero y es lo que vamos a intentar mañana".

Ganas de reivindicarse

"Seguramente esta sea la etapa más difícil. Es la situación. Hemos tenido momentos complicados y las críticas han llegado. No pienso en estas cosas, pienso en lo positivo, en lo que podemos hacer en el campo. Mañana es otra oportunidad de demostrar que somos un buen equipo".

Problemas arriba y atrás

"Son las dos cosas, debemos intentar que no nos metan goles, que no nos crean ocasiones. Y luego tener oportunidad de marcar, creando como el otro día. En la primera parte contra el Shakthar hemos tenido oporotunidades de marcar y no ha querido entrar".

Intocable

"Nunca he pensado que soy intocable. Ni como jugador, ni como entrenador, ni como persona. Estoy aquí para algo. Viviré por eso hasta el último día".

Los tres puntos

"Veremos lo que va a pasar, tenemos un partido mañana y pensamos únicamente en intentar ganar el partido. El resto no me importa. Me importa hacer un gran partido mañana y ganar los tres puntos".

Con fuerzas

"Me siento fuerte para intentar encontrar las soluciones y mis jugadores me van a dar la oportunidad de hacerlo mañana en un gran partido con un gran rival".

