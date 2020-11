Brahim tiene futuro en el Real Madrid: Zidane mantiene su contacto en plena temporada

Brahim Díaz está llamado a triunfar en el Real Madrid. El joven jugador abandonó el club merengue este verano en forma de cesión para seguir curtiéndose en el AC Milan. Sin embargo, y pese a las exigencias del calendario, el contacto con Zinedine Zidane y el conjunto capitalino sigue siendo constante. Una muestra de la confianza que hay en su talento y, sobre todo, en su futuro en el equipo.

La estrecha relación entre jugador y entrenador la ha desvelado el propio Brahim. El internacional con la sub21, en una entrevista para Vamos, ha mostrado su lado más madridista. No tiene dudas sobre los objetivos de la plantilla del Real Madrid, que podrá revertir la situación, y mucho menos sobre el entrenador francés, con quien guarda cierto contacto.

"Tenemos un cariño especial y mutuo", ha explicado Brahim sobre Zidane. El trato ·es muy bueno" y ni los constantes partidos que ambos tienen que preparar son un inconveniente. "Ahora estoy en el Milan jugando cada tres días, como ellos", lo que provoca que haya "menos contacto". Sin embargo, el seguimiento se mantiene: "Siempre recibo algún mensaje". De hecho, le aconsejó antes de su adiós.

''No tengo ninguna duda de que mis compañeros del Real Madrid cumplirán los objetivos''. @Brahim en #NoticiasVamos. pic.twitter.com/RPpC8VdbAq — #Vamos de Movistar+ (@vamos) November 10, 2020

Brahim ha aprovechado para dejar claro que sus compañeros en el equipo blanco "cumplirán los objetivos" porque "año tras año lo están haciendo. "No dudo de que este año lo harán. El Madrid, con los jugadores que tiene y el staff, es un club muy grande que siempre demuestra que tiene un equipo ganador", ha destacado.

El andaluz, además, ha defendido al mismo Zidane porque "siempre cumple como entrenador y como persona". Actualmente, Brahim reconoce estar "disfrutando", pero niega que pasara por un mal momento en el Real Madrid. En la capital "estaba muy bien, con muy buenos compañeros. "Pero ahora estoy dando mi fútbol y demostrando lo que puedo dar", ha aclarado. "Jugando uno disfruta y es lo que estoy haciendo".

Brahim firmó por una temporada cedido en el AC Milan. Pero, gracias a su gran rendimiento, ya se comienza a comentar la posibilidad de ampliar su vinculación. Una nueva cesión, o un traspaso, son dos de las vías del club italiano para seguir contando con Brahim. Él no se moja: "Estoy centrado en el Milan y en dar lo máximo aquí".

😉 El 'papi' Zlatan.@Brahim: ''Tengo mucha conexión con Ibra, me ha dado muy buenos consejos y me llevo bastante bien con él, dentro y fuera del campo''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/iY68CV0H2K — #Vamos de Movistar+ (@vamos) November 10, 2020

Relación con Ibra

La estrella sueca ha conectado con Brahim. El veterano y el joven. Maestro y alumno. "Es de la misma edad que mi padre", ha bromeado el jugador del Real Madrid. Ibra "sigue marcando la diferencia" y es el claro ejemplo de que "en el fútbol no hay edad, ya sea por ser muy mayor o por una edad más pequeña".

Con él tiene "mucha conexión" y le da "buenos consejos". "Me llevo bastante bien con él dentro y fuera del campo", ha asegurado Brahim. El joven, además, ya relatado alguna de las anécdotas que guarda con el delantero: "Estar en el gym y decirme: 'Oye, todavía no has terminado, te faltan los abdominales conmigo'. De todo tipo de cosas. Con Ibra te exiges mucho y nos hace mejor a cada uno de nosotros".

