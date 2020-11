Odegaard, la esperanza de Zidane para volver a resucitar al Real Madrid

La lesión de Fede Valverde llega en un momento delicado para los de Zinedine Zidane. Después del parón de selecciones, el Real Madrid se juega el ser o no ser en la Champions League. Un momento perfecto para que Martin Odegaard dé un paso adelante en el equipo merengue.

Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach esperan en la segunda ronda de partidos de la fase de grupos y después de una victoria, un empate y una derrota, los blancos no pueden permitirse el lujo de volver a pinchar, aunque continúan dependiendo de sí mismos para alcanzar los octavos.

Es ahí donde entra en juego el nombre de Odegaard. El centrocampista noruego firmó una sobresaliente temporada en la Real Sociedad la pasada temporada. Desde que se fue cedido a Holanda y luego de pasar por el conjunto txuri-urdin, el futbolista nórdico ha crecido mucho, pero desde que regresó al Real Madrid no se ha podido ver esa versión que acabó de enamorar al planeta fútbol en la 2019/2020.

Odegaard durante un entrenamiento del Real Madrid

La baja de Fede Valverde se convierte en una oportunidad para que Odegaard tenga minutos importantes. Antes cogerá ritmo de juego con la selección de Noruega, pero tras el parón, le tocará volver a ponerse a las órdenes de Zidane para encarar esos duelos de la Champions League y también partidos de La Liga tan exigentes como ante Villarreal, Alavés o Sevilla.

A priori estos son los encuentros que se perdería el centrocampista uruguayo, aunque dependiendo de su evolución podría variar. Martin Odegaard tiene ante sí una oportunidad de oro. No para sustituir a su compañero, ya que ambos son complementarios, sino para disfrutar de minutos y poder convencer con su juego al cuerpo técnico, al club, a la afición y, sobre todo, a él mismo.

Un repóker de oro

El noruego tiene en su mano convencer a Zidane y hacerse un hueco en la rotación del Real Madrid junto a Casemiro, Modric, Kroos y el propio Valverde. De llegar a su mejor versión, el conjunto blanco tendría un repóker en el centro del campo de plenas garantías para afrontar lo que resta de temporada.

Cada uno de ellos diferente, con sus virtudes y también con sus defectos, pero que se acoplan a la perfección. Es por eso por lo que el centrocampista nórdico debe dar ese paso adelante. De hecho, su sueño está en juego, ya que en su día, cuando era tan solo un adolescente, eligió al Real Madrid por encima de otros importantes equipos del Viejo Continente.

Presentación de Odegaard con el Real Madrid

"Hablé con él (Zidane), sí. Tanto él como el club me querían y así resulto. No hubo una discusión violenta. Tenían claro que me querían y yo siempre lo he tenido como meta y como un sueño. Ellos querían y nosotros lo hicimos", ha afirmado el futbolista después de regresar a la casa blanca.

Odegaard es presente y futuro, como Valverde. Y por ello forman una conexión perfecta con los otros pesos pesados del conjunto blanco. Un repóker de oro que debe acoplarse a la perfección y para ello también debe hacer de las suyas Zidane, sabiendo en que momento hay que mover las piezas y teniendo enchufados a cada uno de ellos.

Esperada confirmación

El técnico francés ya confió en él en el principio del presente curso, pero algunas dudas y una inoportuna lesión frenaron su consolidación con la elástica madridista. En la 2020/2021 acumula 141 minutos, que se dividen en cuatro encuentros de La Liga. Ahora ha llegado la hora de la verdad para el crack de Drammen. ¿Llegará a marcar la diferencia en su estreno en la Champions League?

