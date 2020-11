Mourinho cambia de discurso: "Los medios españoles han sido muy justos con Bale"

El pasado fin de semana, Gareth Bale protagonizó su primer gran partido desde que regresó al Tottenham. Esto no pasó inadvertido para un José Mourinho que se acordó de los medios de comunicación españoles y aseguró que miraría la prensa para ver qué decían sobre la actuación de su futbolista ante el Brighton and Hove Albion.

"Estoy muy contento por él... Cuando tenga cinco minutos voy a mirar las webs de Madrid para ver lo que dicen", afirmó el técnico portugués. Mourinho, siempre muy atento a lo que se dice y escribe, volvió a hablar sobre el tema en la previa de la Europa League y aseguró que hubo un error, o mentira, en lo que escribieron sobre lo que había dicho.

"Sí, algunos medios dijeron que yo iba a mirar en la web del Real Madrid, algo que es totalmente falso, nunca he dicho eso", comenzó diciendo The Special One. "Algunas veces a los medios les gusta adaptar mis palabras a lo que es más conveniente para ellos. Pero yo nunca he dicho algo sobre el Real Madrid, solo dije sobre los medios españoles", continuó el luso.

Mourinho

El entrenador de los spurs no dudó en señalar que había leído lo que la prensa española ha dicho sobre Gareth Bale y que lo cierto es que "han sido muy justos y muy honestos" con su actuación. Tampoco se olvidó de lo que se ha escrito de Sergio Reguilón, quien llegó el pasado verano al Tottenham procedente del Real Madrid, club en el que se formó aunque jugase la pasada temporada como cedido en el Sevilla.

"Los medios españoles no suelen ser muy amables con Gareth (Bale). Y sí, lo he leído. Han sido muy justos y muy honestos, alabándole. Y la conexión con Reguilón, jugando también desde España. Creo que han sido honestos con él y estoy contento con ellos", sentenció José Mourinho sobre el tema.

Al habla Reguilón

Precisamente, Reguilón ha hablado sobre Bale y Mourinho en una reciente entrevista en El Larguero de la Cadena SER. "Muy bien. Genial. Si me manda correr, soy el primero. Me gusta este tipo de entrenador intenso. Se cabrea como todos los entrenadores cuando no se gana. Es un entrenador muy cercano", dijo sobre su ahora técnico.

Bale se abraza a Reguilón @GarethBale11

"Muy feliz. Le veo diferente. El idioma era todo para él. Habla bien español, un poquito como indio, como yo inglés. Las costumbres hace que esté más a gusto en Inglaterra. Cuando tiene que hablar habla. Lo que más me sorprende es que en la ciudad deportiva del Tottenham tiene varios campos de golf y me dijeron que los pusieron por él. Mal no lo hizo en el Madrid, yo lo firmaría. No tengo ni idea si volverá", añadió sobre Bale.

