Asllani sigue en forma y el Real Madrid Femenino golea a un Deportivo Abanca en caída libre

El Real Madrid Femenino goleó al Deportivo Abanca en la Ciudad Real Madrid para colocarse con siete puntos en la tabla de la Primera Iberdrola. Los dos goles de Kosovare Asllani y otro de Sofia Jakobsson, que abrió el marcador con un excelente tanto, fueron suficientes para que las de David Aznar hicieran valer su superioridad ante un equipo gallego que sigue en caída libre.

El técnico merengue introdujo una novedad sorprendente en el lateral izquierdo. El técnico blanco colocó a Olga Carmona en esa posición y dejó en el banquillo a Marta Corredera. Posición inusual para la centrocampista y una prueba de nivel para ella. Jessica Martínez volvió a ocupar la punta, con Aurelie Kaci y Teresa Abelleira formando el doble pivote en el centro del campo. Asllani sería la mediapunta con Jakobsson y Marta Cardona intercambiando las bandas.

Las merengues comenzaron con un gran nivel. Misa solo tuvo que intervenir para anticiparse a un balón largo hacia Athenea del Castillo. La presión en campo rival estaba obligando al Dépor a jugar mucho en largo ya que no querían arriesgarse a perder el balón cerca de su área. La movilidad del frente de ataque de Aznar estaba haciendo que Asllani y Jakobsson aparecieran en las esquinas, pero no conseguían conectar por dentro con una Jessica Martínez que no terminaba de entrar en contacto con el balón. Sí que lo hizo con un disparo desde lejos del área.

Asllani lanzando a portería en el Real Madrid Femenino - Deportivo

Pero poco a poco las blancas fueron encontrando los espacios. Fue siempre a través de la excelente visión de juego de Abelleira. Primero filtró un gran balón para dejar sola contra la portera a Asllani. Sullastres reaccionó rápido y tapó bien la portería para enviar a córner. La gallega también encontró en la banda izquierda a Jakobsson que puso un gran balón hacia al área que remataría de cabeza a placer y la portera del Dépor sacaría bajo palos.

Dominio sueco

La delantera sueca estaba haciendo un auténtico destrozo en esa banda y así llegó el primero de las merengues. Jakobsson recibiría en el pico izquierdo del área, se llevaría el balón por fuerza y colocaría el balón en la escuadra izquierda de la portería de Sullastres, haciendo imposible la estirada de la guardameta del conjunto gallego. Un remate de mucha calidad de la número '10' del conjunto blanco que deja su sello de calidad en el primer tanto de la temporada.

Las suecas estaban haciendo lo que querían en este partido. Estuvo a punto de hacer el segundo Asllani por medio de un cabezazo, pero el colegiado señaló fuera de juego. No perdonaría cuando Cardona filtró un gran balón hacia la número '9' del Real Madrid Femenino para batir por bajo a Sullastres y hacer su tercer tanto de esta temporada. Dominio total de las merengues.

Tiempo para pruebas

En la segunda parte la tónica del partido no cambió. Las merengues seguían siendo superiores y las centrales del Real Madrid, aunque tuvieron que soportar alguna escapada rebelde de Athenea, no sufrieron en exceso. El trabajo de las chicas de banda hace que la transición defensiva sea muy efectiva y que las de David Aznar sean más contundentes.

El técnico blanco tuvo tiempo para probar a las jugadoras para ver el rendimiento de las que son, a priori, suplentes. Lorena Navarro entraría por una Jessica Martínez que se fue sin mojar, pero que estuvo muy activa y fue un incordio para la defensa gallega. También tuvo minutos Thaisa Moreno que sustituiría a una Teresa Abelleira que dio un clínic desde el centro del campo. Aunque las suecas fueron diferenciales, la realidad es que ella fue el cerebro que movió al equipo.

Asllani haría el tercero de la tarde, el segundo en su cuenta particular a cinco minutos del final del partido después de aprovechar un robo en campo contrario. La delantera sigue consolidándose como la gran goleadora de la plantilla con grandes retos por delante con la camiseta blanca.

