El Estrella Roja, en guerra abierta contra la Euroliga: "El objetivo que tenían era que Campazzo se fuera"

Sigue la guerra abierta entre la Euroliga y el Estrella Roja de Belgrado por el bloqueo a Facundo Campazzo. El jugador argentino todavía no ha llegado a debutar en la máxima competición continental desde que se produjo su fichaje por el conjunto serbio, y eso es debido al bloqueo que sufre el club por motivos burocráticos.

Hace apenas unos días fue Marshall Glickman, el CEO de la Euroliga, el que realizó unas declaraciones en las que se ratificaba en su postura y afirmaba que habían tomado la decisión correcta. Esto, sin embargo, no sentó nada bien en el Estrella Roja porque apenas unas horas más tarde han decidido salir al paso con las palabras de su propio presidente.

Nebojsa Covic, el presidente del Estrella Roja, tiene claro que la meta de la Euroliga al mantener esta suspensión era ir contra los intereses de su propio club y que Facundo Campazzo dejara la entidad serbia: "El señor Glickman dice que la culpa es de los agentes por llevar a Campazzo 'allí', pero somos el Estrella Roja y tenemos una reputación. Obviamente, el objetivo era que Campazzo dejara el club, pero han visto que no ha sido así. No sólo jugará en la Liga ABA, aunque es muy importante para nosotros, también queremos ganarla, así como la Copa de Serbia”, comentó.

Un conflicto abierto

Las declaraciones polémicas del presidente del Estrella Roja no hacen sino endurecer un poco más la guerra que mantiene el club serbio con la Euroliga por el 'Caso Campazzo'. Desde la entidad saben que no hicieron bien las cosas la temporada pasada, pero creen que están pagando un precio demasiado alto por ello: "Es cierto que cometimos un error, pero el castigo no es el adecuado, se han dicho muchas mentiras", dijo Covic.

Además, en Belgrado piensan que todos van contra su club y que la Euroliga está cargando contra ellos de manera desproporcionada: "Creo que es necesario hablar para poner fin a los sermones contra el Estrella Roja. Resulta que todo lo que va mal en la Euroliga es culpa del Estrella Roja", comentó el presidente.

Por otra parte, la rivalidad con el Partizán de Belgrado, el otro equipo de la ciudad, parece que también está presente incluso con Campazzo de por medio. Así, el mandatario del Estrella Roja lanzó un dardo directamente hacia la figura de Zoran Savic, el presidente del Partizán: "Ha llamado a la ELPA. Lo confesarán o no, pero si no lo hacen estarán mintiendo. También llamó al director deportivo de la Liga ABA, Milja Vojinovic, para preguntar por la inscripción de Campazzo", dijo.

No se quedaron ahí sus comentarios contra el eterno rival, sino que se despachó todavía un poco más: "Llama al Valencia Basket, llama al Baskonia... ¿Qué es ese comportamiento? En este momento no debemos nada, veremos si seguimos con la misma dinámica... Probablemente el Partizán también deba algo, como el 99% de los clubes", finalizó el presidente del Estrella Roja.

