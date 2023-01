La Euroliga saca pecho por el veto a Campazzo: "Hicimos lo correcto"

El 'Facu' Campazzo sigue sin poder jugar en la Euroliga. No termina el culebrón del argentino, que todavía no ha debutado con el Estrella Roja en la máxima competición europea por la sanción que pesa sobre el conjunto de Belgrado al presentar unas irregularidades administrativas. El conjunto serbio no puede inscribir todavía nuevos jugadores y eso afecta directamente al base, que llegó como la gran estrella a mitad de la temporada.

En la Euroliga, sin embargo, no se arrepienten de mantener esta sanción y de que, por lo tanto, Campazzo siga sin poder jugar. Así lo afirmó el CEO de la máxima competición europea, Marshall Glickman, que cree estar en la correcto pese a que no le guste la situación personal que está viviendo el argentino.

Así lo hizo en una entrevista mantenida con BasketNews, donde dio más detalles de esta sanción al Estrella Roja. El mandatario defendió la existencia de la asociación de jugadores y alegó que esta multa es algo justo para el torneo, ya que el conjunto serbio se benefició de una situación ilegal que le permitió sacar ventaja con respecto a otros equipos.

No se arrepiente

"Creo que hicimos lo correcto", dijo Glickman en esta entrevista confiado de su decisión. "No creo que hubiera sido apropiado para mí intervenir solo porque a todos nos gustaría que jugara este jugador en particular. Creo que mi trabajo es defender los intereses de todos los jugadores", alegó el mandatario, dejando claro que no se planteó la opción de aparecer para levantar la sanción.

Por otra parte, el CEO de la Euroliga lanzó un dardo hacia el entorno del jugador argentino: "Creo que si el señor Campazzo tiene algún problema, debería hablar con sus agentes porque ellos estaban muy al tanto de la situación", comentó en clara alusión a que ya conocían cuál era la situación del Estrella Roja.

Pese a todo, Marshall Glickman confesó que no le gusta nada el momento que está teniendo que vivir el jugador: "Me siento muy mal por Campazzo. Obviamente, a todos nos gustaría que estuviera en la cancha, pero esa no es la cuestión. He tenido una conversación con él directamente", comentó.

Además, también desveló que el propio jugador argentino se puso en contacto con él para tratar de revertir la situación: "Me envió un correo electrónico muy agradable. Fue muy educado y cortés, y le envié otro correo electrónico bastante extenso explicándole la situación", dijo el 'jefe' de la Euroliga.

Pero sobre todo el CEO de la competición señaló a la equidad y a la igualdad de los derechos de los equipos: "No es una cuestión de si puede jugar Campazzo o no puede jugar. No tiene nada que ver con Campazzo. Tenemos que mantener la integridad del sistema, particularmente en una situación en la que estamos haciendo exactamente lo que la Comisión de Control de Gestión nos pidió que hiciéramos".

Mientras tanto, el 'Facu' sigue esperando a que su situación se desbloquee. Sí que puede jugar en Serbia con el Estrella Roja de Belgrado, pero no puede hacerlo en la Euroliga, la competición para la que realmente fue fichado. Su equipo, de hecho, ha llegado a saltar a la cancha en varias ocasiones con camisetas reivindicativas con el mensaje de 'Free Facu'.

