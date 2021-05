Garuba habla sobre su futuro en el Real Madrid: "Es mi segundo año y me queda todo por ganar"

Uno de los culebrones en el Real Madrid de Baloncesto de cara al futuro es lo que sucederá con Usman Garuba. El joven jugador se presentará esta temporada al Draft de la NBA, donde los expertos le colocan en las posiciones más altas. Después de que los blancos hayan sufrido las salidas de Facundo Campazzo y Gabriel Deck durante la presente campaña, se preparan para la más que posible idea de que la promesa merengue salte el charco hacia Estados Unidos.

De momento, Garuba se muestra muy cauto con esta posibilidad: "Objetivos tengo muchos. Acabo de empezar con esta camiseta, es mi segundo año y me queda todo por ganar". El pívot de 19 años ha dado un salto de nivel esta temporada y él mismo es consciente de ello. "Estoy contento por cómo estoy jugando en los últimos partidos. Quiero terminar la temporada con un título y tenemos los playoffs en mente", explica el jugador blanco.

Es por lo que ha recibido el premio a mejor jugador jóven de la temporada de la Liga Endesa. "Es un placer recibir este tipo de premios, pero tengo que destacar al colectivo y agradecer a mis compañeros por ayudarme y a los entrenadores", concreta sobre la condecoración un Garuba que también ha dado un salto de madurez que ha ayudado a desarrollar aún más su ya multidisciplinar juego por el que tanto está destacando entre los equipos de la NBA.

@destusman1 recibe el premio al MEJOR JOVEN de la #LigaEndesa de la mano de @9FelipeReyes.



"Objetivos tengo muchos. Acabo de empezar con la camiseta del @RMBaloncesto y me queda todo por ganar" pic.twitter.com/L7EsmihF17 — Liga Endesa (@ACBCOM) May 13, 2021

"Hay que aprovechar cada momento y no relajarse en el día a día. Por mucho que haya premios individuales y que la gente te diga que eres muy bueno, hay que seguir trabajando y no escuchar tanto los halagos", explica el joven jugador al que también le pidieron que se describiera. "Me consideraría un jugador enérgico, que siempre transmite energía y que hace todo lo posible para ganar", concreta un Garuba que se está preparando para el gran salto.

El Draft

Sin ir más lejos, la última realizada por el portal Hoopstyle le sitúa entre los 20 primeros mejores jugadores del próximo Draft. La estimación, según explica la misma web, se ha realizado recopilando los datos de diferentes medios de referencia como ESPN, The Athletic, USA Today o CBS de las últimas semanas. El interior, hace solo unas semanas, consiguió alcanzar los 100 partidos como jugador del Real Madrid. Una cifra que teniendo en cuenta su edad no hace más que destacar el potencial que está demostrando en el equipo.

El caso de Garuba, sin embargo, sería lo más similar a lo que sucedió con Luka Doncic. El esloveno, tras triunfar en Europa, consiguió el tercer puesto del Draft y tras varios movimientos se sumó a la plantilla de los Mavericks. En la franquicia de Dallas es ahora donde triunfa. Esa es la esperanza del madridismo, que el actual jugador de su plantilla quiera conseguir un título continental antes de dar el paso a la NBA y se quede una temprada más.

[Más información: La ACB, la gran cantera de la NBA: el Real Madrid, Argentina y lo que viene]