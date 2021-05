La ACB, la gran cantera de la NBA: el Real Madrid, Argentina y lo que viene

Que la ACB sea la mejor liga de Europa en cuanto a nivel colectivo es una realidad aunque la Euroliga no lo refleje siempre. No hace falta que un español gane la máxima competición continental para ver como los grandes talentos que se forjan en los parqués de la península llaman la atención en el extranjero, sobre todo en la NBA. En Estados Unidos llevan bastante tiempo mirando hacia el foco nacional desde que Pau Gasol puso al país en el mapa y este 2021 ha sido especialmente llamativo en cuanto a esta situación.

La NBA lleva varias temporadas valorando más la calidad europea y eso está siendo un grave perjuicio a la vez que un orgullo para la competición europea. Evidentemente, que un jugador desarrollado en un club de España llegue a competir por las cotas más altas en la liga norteamericana es un motivo para pensar que se están haciendo las cosas bien. Aún así, dejar a tu equipo en mitad de la temporada provoca un agujero muy difícil de tapar en algunas ocasiones.

En esta 2020/2021 la sangría durante la temporada ha sido definitiva con las salidas de varios jugadores trascendentales en sus clubes de Liga Endesa. Son varios los ejemplos de hombres que estaban destinados a acabar en algún momento en la NBA que han anticipado sus salidas sin que sus clubes prácticamente hayan podido reaccionar. Además, a pesar de que dejan una suculenta cifra con sus cláusulas de salida, en la temporada de la Covid-19 no es tan sencillo fichar.

Luka Doncic y Facundo Campazzo, durante un partido en la NBA REUTERS

Pero la realidad es que algunos proyectos de jugadores que están empezando a despuntar en el país ya tienen un futuro asegurado en la NBA, por lo que estos movimientos durante las temporadas venideras seguirán sucediendo. Canteras tan potentes como la del Real Madrid, la del Barça, la de Unicaja o la de Joventut seguirán produciendo nombres que aparecerán en las listas de los 'Mock Draft' de la liga norteamericana.

Los argentinos

Este año, la llegada de Facundo Campazzo a los Denver Nuggets marcó el camino durante la temporada a Gabriel Deck y, por último, a Luca Vildoza. Este último ha confirmado esta misma semana su salida rumbo a los New York Knicks en una situación similar a la del 'Tortuga'. La mejora sustancial del contrato y la baja cláusula que ambos tenían con Baskonia y Real Madrid suponía una oferta imposible de rechazar. Más aún en el caso del base, que podrá jugar playoffs seguramente.

El Real Madrid sufrió en sus carnes la salida de los dos jugadores que eran trascendentales mientras sufría una gran crisis de lesiones. La baja de Campazzo se preveía, aunque no estaba claro cuándo llegaría. Es por lo que el equipo trabajó en verano para incorporar a Alberto Abalde y traer inmediatamente de su cesión a Carlos Alocén. La capacidad de movimiento en cuanto a la marcha de Deck, que no esperaba la dirección, era prácticamente nula ya que no se podía inscribir jugadores en Euroliga.

¡Gabriel está haciendo TODO esta noche! pic.twitter.com/29QbttPr3H — Team Tortu Deck (@teamtortuok) May 5, 2021

El Baskonia, además de Vildoza, también puede perder a Pierria Henry la próxima campaña después de que los Timberwolves amenazaran con su contratación. El francés en un principio sonó para el Real Madrid, pero desde la NBA no le quitan ojo ya que ven en él un potencial para asentarse en la élite del baloncesto mundial. El equipo vasco pierde una pieza fundamental con Vildoza para revalidar el título de la temporada pasada cosechado en la burbuja de Valencia.

El Draft

Pero, mirando a la próxima temporada, son varios los movimientos que afectarán a las jóvenes promesas de la liga. Leandro Bolmaro ya fue elegido por el equipo de Minnesota en el último draft de la NBA y la próxima temporada también cruzará el charco. El también argentino ya conoce de boca de la entidad que tiene sus derechos en la competición norteamericana que cuentan con él. Su buen año entre la Euroliga y la Liga Endesa lo justifica.

En la próxima edición del sistema de elección de jugadores jóvenes también tiene grandes papeletas Usman Garuba, situado entre los mejores puestos. Algunos lo sitúan entre los 10 primeros de la lotería que va seleccionando a las mejores promesas que aspiran a jugar en la NBA. Eso supondría una cantidad de dinero muy difícil de rechazar para cualquier deportista -y persona normal-. Eso sí, aunque ha tenido grandes actuaciones, parece que le queda un año de cocción en Europa.

Pablo Laso dando indicaciones a Usman Garuba en un partido del Real Madrid ACB MEDIA

Tanto Luka Doncic como Giannis Antetokounmpo, dos jugadores que mandan en la NBA actual, tuvieron un periplo importante en España y son ejemplo de la cantera que ha establecido la competición norteamericana en el país europeo. El griego es el MVP de la competición en las dos últimas ediciones, mientras que el esloveno está considerado como uno de los grandes jugadores de la competición en la que se ha asentado como la gran estrella que es.

Europa, afectada

La Euroliga también verá mermada su calidad con la salida de Vasijle Micic y Mike James. Aún así, también los que no terminan de despuntar en Norteamérica enriquecen los equipos de la máxima competición continental con los últimos casos de Mario Hezonja y Vicent Poirier. Son muchos los que prueban en Norteamérica y no todos los que consiguen asentarse, pero la experiencia -y el dinero- que hay detrás de este paso es suficientemente atractivo. Lo importante es que esta cuestión no deja de hacer más intereesante la Liga Endesa.

