El mensaje sorpresa de Lolo Sainz que dejó emocionado a Pablo Laso

Victoria en cuartos, pase a semifinales de Copa del Rey y una cifra para el recuerdo. Pablo Laso cumplió 735 partidos al frente del Real Madrid y confirmó un hito histórico en la entidad merengue. El vitoriano, tras dirigir el encuentro ante el Valencia Basket, se convirtió en el entrenador con más partidos en todo el recorrido del club merengue. Todo un logro y que dejó en poco los 734 encuentros que acumuló un referente como Lolo Sainz.

El que fuera entrenador merengue, visto que Laso le había superado, se 'alió' con la ACB para darle una sorpresa al entrenador del Real Madrid. Nada más terminar el encuentro, y cuando el técnico vitoriano debía cumplir la habitual comparecencia ante los micrófonos de Movistar + para valorar la victoria, vio cómo se convertía en el gran protagonista del parqué del WiZink Center.

En las pantallas de un pabellón vació, pero con el sonido a todo volumen, Pablo Laso se quedó pasmado ante la aparición de la imagen de Lolo Sainz. El extécnico del Real Madrid le iba a enviar un mensaje de feliticación por sus 735 partidos al frente del equipo blanco. Y Laso, que no suele mostrar esa faceta más emotiva, no pudo resistirse.

El mensaje sorpresa de Lolo Sainz a Pablo Laso tras hacer historia con el Real Madrid

Con un "te voy a pedir que me acompañes a ver un vídeo, una pequeña sorpresa de la ACB" de Lucio Angulo comenzó todo. Laso volvió a entrar al paqué y solo le quedó contemplar el discurso de un Lolo Sainz con el que mantiene una estrecha relación de amistad por su coincidencia en el baloncesto español.

"Querido Pablo, quién me iba a decir a mí que aquel chavalín que jugaba de base en el Baskonia y que, por cierto, me traía siempre por la calle de la amargura para poder pararle, llegaría a ser el entrenador que batiera mi récord de 734 partidos jugados con el Real Madrid", le trasladó un Lolo Sainz entre risas.

"Estoy encantado, por supuesto. Enhorabuena, ya sabes que te aprecio mucho. Un abrazo muy fuerte y que sigas luchando y disputando cada partido para ser el mejor. Recuerda aquello que te dije no hace mucho tiempo: 'No mires nunca para atrás porque lo importante para ti está por llegar. Enhorabuena querido Pablo, un abrazo fuerte", concluyó Sainz en un mensaje de vídeo.

Su respuesta

Laso, como no podía ser de otra manera, agradeció las palabras y contó la intrahistoria que vincula a ambas figuras determinantes para la historia del Real Madrid de Baloncesto. El vídeo, que el propio Pablo Laso calificó como "muy emotivo", sacó la otra cara del entrenador.

"Tengo un cariño especial a Lolo. Fue mi entrenador en la Selección. Veía con admiración al Real Madrid de aquella época cuando jugaba en el Baskonia, como él dice. Le veía como un referente no solo del Real Madrid, sino del baloncesto español".

"Que me mande este mensaje significa mucho, porque creo que es una persona que no tiene por qué regalar halagos y yo me siento muy halagado de lo que ha dicho de mí. Darle las gracias y, digamos que, el consejo que me dio intento seguirlo", terminó un Laso que se marchó a vestuarios con una cifra récord que seguirá aumentando en las próximas fechas.

[Más información - Pablo Laso acerca su renovación con el Real Madrid: "No creo que haya ningún problema"]