Pablo Laso acerca su renovación con el Real Madrid: "No creo que haya ningún problema"

Pablo Laso quiere continuar en el Real Madrid y el acuerdo de renovación con el club merengue está más cerca de lo que parece. El técnico blanco, después de certificar el pase a semifinales de la Copa del Rey con un gran partido ante el Valencia Basket, recalcó que no cree que vaya a haber ningún "problema" para ampliar su estancia en la capital española.

El técnico vitoriano, en declaraciones para Onda Madrid, trasladó su satisfacción en el equipo blanco y su intención de continuar más temporadas: "Estoy seguro que las dos partes van a seguir juntas. Seguro, seguro. No creo que haya ningún problema. Estoy contento aquí". Las sensaciones son buenas y, pese a que este 2021 acaba su vinculación con la entidad merengue, todo apunta a que el entrenador del Real Madrid seguirá defendiendo el banquillo.

Pablo Laso, además, también valoró ante los medios de comunicación la actuación del equipo blanco ante los de Ponsarnau. El entrenador merengue, que cumplió 735 partidos en el banquillo e hizo historia en la entidad capitalina, destacó la buena primera parte de sus jugadores y el gran papel de Reyes, que también se convirtió en el jugador con más minutos disputados en toda la historia de la Copa del Rey.

Análisis

"En el segundo tiempo han entrado en el partido con sus triples. En el primero eso lo hemos defendido muy bien, pero hemos sido capaces de ir encontrando nuestro momento, sobre todo al principio con la ventaja, y luego ser capaces de gestionarla. Estoy contento por el trabajo del equipo y ahora tenemos que recuperarnos lo ante posible sabiendo que el sábado hay otra final".

Reyes

El capitán merengue sorprendió jugando casi desde el cinco inicial. Llebaba desde enero sin jugar. Y ante el Valencia dejó una gran imagen. Laso, para calmar cualquier tipo de rumor sobre tensiones en el vestuario, se rindió a su jugador, que terminó con cuatro puntos y dos rebotes, pero un gran papel en el juego merengue y un récord histórico en la competición copera.

"Me alegro mucho por su récord de minutos porque es un jugador que aporta siempre al grupo. Tiene mucha experiencia. No está siendo una temporada fácil para él, pero no deja de trabajar y ha demostrado que está para lo que necesite. Habla maravillas del jugador. Su trayectoria es impresionante y dentro del Real Madrid es un jugador al que todo el mundo admira y yo el primero. Ha sido muy importante en el partido y en el tiempo que llevo como entrenador”.

Magníficos

"En el ADN de este equipo está el ser competitivo y eso se lo intento transmitir. Es algo que como entrenador mi obligación es empujarles. Intento ser el que más les apoya y les corrige y hoy les he corregido poco porque han estado magníficos".

