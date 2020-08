La portada del diario AS (31/08/2020)

"Vuelve el Barça, crece el lío", así titula la portada del diario AS en su edición de este lunes 31 de agosto de 2020. Messi consuma su rebeldía al no presentarse a los test de Covid. LaLiga respalda al club y confirma que la cláusula indemnizatoria está en vigor. Suárez y los descartes de Koeman regresan al trabajo al no estar resuelta su salida.