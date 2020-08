La portada del diario AS (29/08/2020)

Portada AS (29-08-2020)

"Messi tiene un precio", así titula la portada del diario AS en su edición de este sábado 29 de agosto de 2020. El jugador del FC Barcelona sigue peleando por su salida del club catalán, que no quiere dejarle marchar gratis. El argentino ha propuesto un adiós pactado y desde la directiva no lo ven con buenos ojos.